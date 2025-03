Abbandono di rifiuti a Sestri Levante, la Polizia Locale individua i responsabili grazie al sistema di videosorveglianza

Genova. A seguito di una segnalazione da parte del gestore dei rifiuti Aprica, la Polizia Locale del Comune di Sestri Levante, con il supporto del sistema di videosorveglianza comunale, ha individuato i responsabili di due episodi di abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico. Gli episodi, seppur avvenuti in momenti diversi, erano riconducibili agli stessi soggetti e si sono verificati nello stesso luogo, Piazzale Becattini.

“L’individuazione dei responsabili non è sempre immediata, poiché le riprese non consentono sempre un riconoscimento diretto, a meno che non siano associabili a un veicolo con targa leggibile. Tuttavia, in questo caso, gli operatori della Polizia Locale sono riusciti a seguirne i movimenti fino a un’abitazione e a identificarli personalmente – spiega il sindaco Francesco Solinas -. I responsabili sono stati convocati presso il Comando e successivamente sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria”.

“Dal mese di ottobre 2023, l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, anche di modesta entità, costituisce un reato di rilevanza penale anche se commesso da privati. La collaborazione tra Aprica e la Polizia Locale è fondamentale per contrastare questi comportamenti dannosi per l’ambiente. Il nostro Comune mette a disposizione dei cittadini un efficiente Centro di raccolta in via Salvi, e Aprica offre un servizio di ritiro degli ingombranti su prenotazione per agevolare uno smaltimento corretto. Invitiamo tutti a rispettare le normative vigenti e ad utilizzare i servizi disponibili – commenta l’assessore all’Ambiente, Valentina Armanino – .Come Amministrazione comunale ribadiamo il nostro impegno nella tutela dell’ambiente e nel contrasto all’abbandono illegale di rifiuti, lavorando sinergia con il gestore e la Polizia Locale per garantire un maggior controllo e una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza”.