Abbandono dei rifiuti e conferimenti errati, in un mese 100 multe da parte della polizia locale

Genova. Aumentano i controlli della Polizia Locale volti al contrasto del fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Il problema ha visto concentrati gli sforzi della Polizia Locale su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone maggiormente colpite dal fenomeno. Sempre nell’ottica del contrasto alle violazioni in materia ambientale, si è rinforzata altresì la collaborazione con personale ispettivo AMIU, con servizi congiunti dedicati.

Negli ultimi 30 giorni sono state elevate dal personale più di cento sanzioni amministrative in violazione delle modalità di conferimento rifiuti. Oltre alle sanzioni amministrative, in alcuni casi tali gesti incivili possono avere anche rilievo penale in ordine al reato di abbandono di rifiuti. L’attività di verifica e di contrasto proseguirà anche nei prossimi mesi.

“Questo è un segnale chiaro – dice l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino – chi non rispetta le regole e inquina la nostra città deve essere sanzionato. In alcuni casi, inoltre, l’abbandono di rifiuti può configurarsi come reato, con conseguenze ben più gravi. L’attività di controllo proseguirà con determinazione nei prossimi mesi, perché riteniamo fondamentale tutelare l’ambiente e il decoro urbano. Allo stesso tempo auspichiamo un maggiore senso civico, perché solo con la collaborazione di tutti possiamo avere una città più pulita e vivibile”.