A settembre operativo il nuovo ambulatorio della Gigi Ghirotti per il dolore cronico e le cure palliative

Genova. La Fondazione Gigi Ghirotti Genova annuncia la realizzazione dell’ambulatorio nell’hospice di Albaro in via Montallegro 50, reso possibile grazie alla donazione della Fondazione Passadore 1888.

Questo contributo coprirà i costi di ristrutturazione e adeguamento degli spazi, permettendo la nascita di un servizio definito “innovativo e fondamentale per la comunità, un nodo essenziale nella rete delle cure palliative”.

La Fondazione Gigi Ghirotti ha già avviato le pratiche necessarie per l’avvio del progetto a partire da giugno, e si prevede che l’ambulatorio possa essere funzionale a partire da settembre 2025.

Questo nuovo servizio, rivolto alle persone affette da dolore cronico o con bisogni di cure palliative, rappresenta un grande passo avanti per la comunità, migliorando l’accesso alle cure palliative e contribuendo a potenziare la rete di assistenza per i pazienti fragili.

L’Ambulatorio Fondazione Passadore − si legge nella nota − risponderà a un bisogno reale e crescente, migliorando l’accesso alle cure, riducendo i tempi di attesa e rafforzando la rete di assistenza territoriale. Offrirà cure specialistiche e supporto medico, rafforzando il modello di assistenza che da sempre caratterizza la Fondazione Gigi Ghirotti Genova, fatto di percorsi personalizzati di cura e interventi modulati in base alle reali necessità del paziente.

“Questo progetto ci consente di ampliare la nostra offerta assistenziale per chi affronta momenti difficili, offrendo in spazi adeguati un nuovo servizio, capace di migliorare la qualità della vita di tante persone – dichiara Franco Henriquet, presidente Fondazione Gigi Ghirotti Genova – Ringraziamo di cuore la Fondazione Passadore 1888 per aver creduto in questo progetto, dimostrando una grande sensibilità e attenzione verso i bisogni della città.”