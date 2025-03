A Sestri Levante torna Mare&Mosto, la manifestazione dedicata a vino e olio di Liguria

Sestri Levante. Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 torna all’ex convento dell’Annunziata nella Baia del Silenzio di Sestri Levante Mare&Mosto – Le Vigne Sospese, la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier dedicata al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, Regione Liguria e Mediaterraneo Servizi.

Il programma di questa due giorni dedicata al vino e all’olio liguri giunta quest’anno alla decima edizione prevede la presenza di circa 100 produttori a rappresentare le 8 denominazioni regionali, una significativa presenza di produttori di olio extravergine di oliva con la loro produzione di Olio Dop Riviera Ligure e una zona food affacciata sul mare che offrirà ai visitatori preparazioni gastronomiche tipiche liguri. La presenza di un consorzio quale realtà vitivinicola extraregionale ospite contribuirà a rendere ancora più interessante la manifestazione.

La giornata di domenica 25 maggio, come di consueto, è dedicata al pubblico di appassionati del vino e dell’olio, che sono invitati nella “Città dei due mari” per assaporare il meglio dell’enogastronomia ligure, mentre lunedì 26 maggio il programma proposto avrà un taglio più professionale e quindi pensato ad hoc per un pubblico di settore. Per celebrare il decimo anniversario della manifestazione, inoltre, non mancheranno all’interno del ricco programma sorprese e novità.

Come ogni anno, Mare&Mosto sarà anche il palcoscenico sul quale si eleggerà il miglior sommelier di Liguria 2025, un concorso che mira a premiare il miglior comunicatore del vino e del territorio di Liguria che di diritto potrà accedere alle semifinali nazionali per il miglior sommelier d’Italia.

Le prevendite per i due giorni sono già disponibili sul sito www.maremosto.it, mentre il programma dettagliato delle due giornate sarà disponibile nelle prossime settimane sul sito e sui canali social ufficiali di Mare&Mosto.