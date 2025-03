A Santa Margherita apre il nuovo sportello di segretariato sociale per le fasce deboli

Santa Margherita Ligure. Accoglienza e ascolto delle persone che vivono in situazioni di disagio, allo scopo di orientarle verso i servizi territoriali e specialistici competenti.

Sono queste le funzioni del nuovo sportello di segretariato sociale che dal 16 marzo prenderà il via al Piano Terra del palazzo comunale e che sarà aperto ogni sabato dalle 9 alle 12, senza appuntamento.

“Inauguriamo un nuovo spazio concepito per guidare chi soffre di difficoltà relazionali, economiche e sociali verso un percorso semplificato di accesso all’aiuto − spiega l’assessore ai servizi alla persona, Alessandro De Giovanni − dopo l’alto gradimento riscontrato dallo sportello 0-100 per il supporto digitale, siamo certi che anche questo nuovo servizio incontrerà il favore dell’utenza, in questo caso più vulnerabile e quindi particolarmente bisognosa di spazi e tempi espressamente dedicati”.