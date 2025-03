A Sampierdarena apre uno Sportello Diritto Salute: un aiuto per garantire accesso alla sanità pubblica

Genova. Dopo oltre un anno di attività a Bolzaneto, lo Sportello Diritto Salute di Linea Condivisa cresce e apre una nuova sede a Sampierdarena, rafforzando la sua presenza sul territorio per offrire un sostegno sempre più capillare ai cittadini che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari.

L’inaugurazione della nuova sede si è tenuta oggi in via Avio 2/8, con la partecipazione del consigliere regionale Gianni Pastorino, del consigliere comunale Filippo Bruzzone, dell’avvocata Rita Lasagna, della presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui, oltre ai responsabili degli sportelli e coordinatori dei volontari Caterina Iacopi e Gianni Miglio.

Lo Sportello Diritto Salute nasce con l’obiettivo di fornire assistenza gratuita alle cittadine e ai cittadini che si scontrano con problemi nel sistema sanitario pubblico, come liste d’attesa insostenibili, prestazioni negate, difficoltà burocratiche nelle prenotazioni e mancata erogazione di cure essenziali. Il servizio, attivo da oltre un anno a Bolzaneto, si è affermato come un punto di riferimento fondamentale, raccogliendo centinaia di segnalazioni e offrendo soluzioni concrete a chi si è trovato in difficoltà.

Il successo dello Sportello è stato reso possibile grazie all’impegno costante e determinato delle volontarie e dei volontari che hanno garantito la continuità del servizio, mettendo al centro l’ascolto e il supporto alle cittadine e ai cittadini. La loro attività ha permesso di dare risposte tempestive a situazioni critiche, facilitare percorsi sanitari e far valere i diritti dei pazienti, creando un modello di intervento efficace e replicabile.

L’apertura di una seconda sede a Sampierdarena risponde all’esigenza di offrire questo stesso supporto in un’area della città particolarmente popolosa e con una forte richiesta di assistenza sanitaria. Grazie al coordinamento di Caterina Iacopi e Gianni Miglio, la nuova sede sarà un punto di riferimento per chi necessita di informazioni, aiuto nella gestione di pratiche sanitarie e sostegno nell’affrontare le difficoltà burocratiche del sistema sanitario pubblico.

Lo Sportello sarà attivo il lunedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30 a Sampierdarena e il mercoledì e il venerdì dalle 15:00 alle 17:30 a Bolzaneto.