A Genova un forum degli esperti di soccorso in montagna e mare e di medicina aerospaziale

Genova. Operatori del soccorso in montagna, in mare, esperti di medicina aero-spaziale, tutti insieme per la prima volta per scambiare esperienze, creare sinergie, sviluppare tecnologie innovative, dare spunto alla ricerca clinico-scientifica. L’appuntamento a Genova è dal 19 al 21 marzo nella sede congressuale del Porto Antico. Proprio qui si svolgerà un Forum internazionale dedicato a questo tema.

Oggi, specie di fronte ad eventi calamitosi, le collaborazioni sono sempre più frequenti e trasversali, coinvolgono sempre di più non solo i territori impervi e difficili in montagna come in mare, ma anche le aree urbane, in un ambiente che diventa sempre più ibrido durante le grandi calamità naturali.

Non si parlerà solo di soccorso, ma anche di patologie correlate alla frequentazione alpina o marina o dello spazio, dando spunti di innovazione nel campo della chirurgia, della medicina di spedizione, della medicina subacquea, dell’organizzazione sanitaria extra-ospedaliera, ampliando anche ad un ambito specialistico, ma non per questo meno importante, come quello pediatrico. Anche la formazione del personale sanitario dedicato all’emergenza intra ed extra ospedaliera necessiterà sempre di più in futuro di un approccio trasversale e combinato.

Lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali nel 2026, esattamente tra un anno, rappresenterà ulteriore spunto di incontro con esperti che saranno coinvolti nell’organizzazione sanitaria olimpica, e che già sono attori principali nei maggiori eventi sportivi e sociali ad alto afflusso di pubblico, ove vi è la necessità di competenze dedicate al trattamento e alla messa in sicurezza di numerose persone coinvolte soprattutto in condizioni ambientali difficili e pericolose.

Gli iscritti al Forum (medici, infermieri, operatori del soccorso, piloti, studenti, appassionati) avranno quindi l’opportunità di conoscere nuovi ambiti, nuovi aspetti della parte più estrema della medicina e dell’urgenza, ma soprattutto potranno confrontarsi con esperti in grado di trasmettere la loro competenza e professionalità, provenendo da ambiti apparentemente diversi ma con comuni obiettivi. Ci sarà quindi l’opportunità di esplorare nuovi ambiti di studio o professionali.

Un punto di incontro quindi davvero trasversale, per un nuovo passo verso una collaborazione sempre più stretta, ma soprattutto un approccio innovativo per tutti coloro che, a vario titolo, si trovano ad operare in situazioni di soccorso in ambiente difficile.

La mattina del 19 marzo ci saranno workshop a bordo di motovedette e mezzi della Guardia Costiera e della Marina Militare. Verranno creati scenari di simulazione di eventi sanitari in urgenza/emergenza in condizioni difficili, interventi cosiddetti salvavita, valutando la possibilità di eseguire in modo corretto ed efficace trattamenti invasivi o semi-invasivi, come il drenaggio toracico, il posizionamento di catetere REBOA, l’incannulazione vascolare periferica per la circolazione extra-corporea ECMO, intubazione difficile ed altro.

Tali procedure, che in taluni ambiti sono ormai routinarie, pensiamo che debbano in un prossimo futuro diventare lo standard of care anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero, dando sempre più possibilità di salvataggio anche in casi estremi in mare, in montagna e nello spazio.

La sera del 19, dopo la prima sessione ci sarà un incontro stimolante e prestigioso, nel quale la medicina di ricerca clinica di altissimo livello nel campo oncologico ed immunologico, si confronterà con l’esplorazione alpinistica, creando una forte connessione tra l’esplorazione personale connessa con l’alpinismo, e “l’esplorazione” clinica finalizzata al bene comune, connessa con il nostro essere medici, chirurghi, ricercatori. La ricerca dell’inutile, come diceva Lionel Terray, con la ricerca dell’utile, forme diverse di una comune passione e visione della vita.

Per finire, credo che per la Città di Genova e per la Liguria, così come per tutte le organizzazioni istituzionali, politiche, scientifiche, sociali coinvolte, possa essere una grande opportunità per mettere in evidenza le proprie capacità di innovazione e sguardo al futuro, valorizzando nel caso di Genova, non solo la bellezza ambientale, ma anche la professionalità di quanti, a livello sanitario clinico e di ricerca, fanno affidamento sulle strutture ospedaliere ed universitarie della città

Capofila dell’evento è la Società Italiana di Medicina di Montagna, affiancata da I-Help, organizzazione del soccorso attiva nei grandi eventi sportivi e non solo. Per la Società, il Forum rappresenta una possibilità di guida e fonte di stimolo per un nuovo modo di concepire e sviluppare la medicina ed il soccorso in un ambiente che cambia a tal punto da poter diventare difficile ed impervio anche in situazioni inaspettate, e quindi più pericolose.