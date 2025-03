A Genova 10 ragazzi con disabilità in stage nelle strutture per anziani

Genova. Il Gruppo Insieme, che riunisce alcune strutture per anziani di Genova, accoglie 10 ragazzi con disabilità provenienti da Former, l’agenzia di formazione e consulenza impegnata nella realizzazione di attività formative e culturali finanziate da Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Uno dei principali ambiti di intervento di Former è rappresentato dai percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo, dedicati a giovani ragazzi disabili, dai 16 ai 25 anni, con diagnosi di gravità medio–lieve. All’interno del progetto è previsto un periodo di lezioni in aula ed uno stage per consentire ai ragazzi un graduale avvicinamento al mondo del lavoro. Lo stage rappresenta un’opportunità di crescita e inclusione per i ragazzi, che possono così sperimentare il mondo del lavoro in un ambiente accogliente e stimolante.

Durante questo periodo di stage, i ragazzi svolgono diverse attività, tra cui attività di giardinaggio, cucina e magazzino, sviluppando nuove abilità e competenze in base alle loro inclinazioni personali. Inoltre, stanno imparando a lavorare in gruppo, a comunicare e a collaborare con i colleghi e con gli operatori delle strutture. L’esperienza è positiva sia per i ragazzi che per gli ospiti delle varie case di riposo. I ragazzi stanno dimostrando grande impegno, entusiasmo e capacità di adattamento, mentre gli anziani apprezzano la loro presenza e il loro contributo.

“Per noi è naturale investire nel sostegno delle disabilità – dice Romolo Benvenuto, responsabile di Gruppo Insieme – questi ragazzi che entrano nelle nostre strutture insegnano tanto a tutti noi e portano vita e novità nelle giornate degli anziani. È affascinante osservare la profonda empatia che si manifesta tra gli ospiti delle strutture, i loro parenti, i nostri dipendenti e questi ragazzi. Sono rimasto così colpito che penso di ripetere ed ampliare questa esperienza appena possibile”.

“A tal proposito abbiamo chiesto la collaborazione ad un gruppo di aziende che gestisce diverse residenze per anziani in città e la risposta di Gruppo Insieme è stata da subito entusiasta. I ragazzi sono stati accolti con grande attenzione nei vari comparti e con diverse mansioni”, spiega Silvia Vanzino di Former, responsabile del progetto. L’esperienza si concluderà con una festa di primavera il 28 maggio 2025 dedicata al lavoro dei ragazzi e alla vita degli ospiti anziani della struttura Villa Marta di Betania di Gruppo Insieme.