A che punto siamo con Internet veloce in Italia?

Il nostro Paese continua a lottare con l’annoso problema della capillarità delle connessioni veloci. E tale disagio non è limitato soltanto ai privati cittadini, ma anche alle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, pare che meno della metà delle PMI italiane possa contare su una rete FTTP (la fibra che raggiunge direttamente la sede).

Non solo Internet veloce: anche il dominio è un elemento essenziale

Disporre di un dominio fornito da un’azienda seria e affidabile è fondamentale per chiunque desideri costruire una presenza online professionale. Che si tratti di un’impresa, di un libero professionista o di un ente, avere un dominio personalizzato rafforza la credibilità, migliora la visibilità e aiuta a creare un’identità forte sul web. Inoltre, un dominio di qualità garantisce anche maggior sicurezza e controllo rispetto alla maggior parte delle alternative gratuite, oltre a favorire il posizionamento del sito nei motori di ricerca. Chi è alla ricerca di un servizio affidabile, dovrebbe dare una chance a IONOS, brand in grado di offrire soluzioni di altissima qualità. Tra le tante proposte disponibili, IONOS offre domini gratuiti a chiunque dovesse acquistare un pacchetto email professionale. Ciò vuol dire che, oltre a ottenere un indirizzo email personalizzato e collegato al proprio dominio, sarà possibile beneficiare anche di un indirizzo web distintivo senza costi aggiuntivi. Un’opportunità ideale per professionisti e aziende che vogliono gestire la comunicazione in modo sicuro, professionale e senza compromessi. Grazie a IONOS, oggi costruire una presenza online solida e autorevole è più semplice ed economico.

La fibra è ancora poco diffusa tra le PMI

La fotografia scattata dall’Osservatorio sull’Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano suggerisce una situazione tutt’altro che rosea: soltanto il 49% delle piccole e medie aziende ha accesso alla fibra, contro il 59% dei privati cittadini. Tutto ciò nonostante le PMI siano in grado di generare il 41% del fatturato a livello nazionale. La situazione relativa alla connettività cambia a seconda delle regioni e si segnalano differenze abbastanza significative anche tra i vari settori. Quello manifatturiero è il più penalizzato, con il 40% delle aziende che dispone di una connessione FTTP e quasi il 20% delle PMI che possiede ancora connessioni inferiori a 30 Mbps. Al momento, soltanto il comparto agricolo riesce a fare peggio, con poco più del 30% servito da connessioni rapide. L’ambito meglio supportato, invece, è quello finanziario, con il 68% delle imprese servito dalla rete FTTP. Parlando di regioni, le connessioni più performanti sono quelle appartenenti alla Lombardia (il 60% delle PMI dispone di una connessione FTTP). Seguono il Molise (60%), il Lazio (59%), la Campania (58%), la Liguria e la Sicilia (55%). Male, invece, il Trentino-Alto Adige (33%), il Piemonte (22%), l’Abruzzo e il Friuli-Venezia Giulia (20%). È interessante notare come in questa classifica non sia evidente la solita divisione tra Nord e Sud: diversi capoluoghi del Mezzogiorno, infatti, figurano tra i più veloci in Italia. In ogni caso, resta ancora parecchio il lavoro necessario per migliorare la connettività, soprattutto se lo scopo è far sì che le PMI possano approfittare degli infiniti vantaggi garantiti dal web.