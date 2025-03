A Campomorone arriva la Salita storica della Bocchetta, appuntamento il 9 marzo

Campomorone. È in arrivo la prima edizione della Salita storica della Bocchetta, corsa podistica che si è svolta undici volte in passato col nome di Arrampicata alla Bocchetta. L’ultima edizione risale al 19 febbraio 2017.

A organizzare l’evento è il Comune di Campomorone. Si tratta di un percorso arduo e affascinante allo stesso tempo, molto apprezzato e seguito dai podisti liguri e di altre regioni, al quale hanno partecipato oltre 200 iscritti nelle ultime edizioni, della lunghezza di 8,5 chilometri.

La gara si svolgerà domenica 9 marzo 2025 e sarà inserita nel Calendario del Gran Prix delle due Valli (Val Polcevera e Valle Scrivia) che si è svolto anche in passato. L’evento è realizzato con il supporto organizzativo della società Delta Spedizioni. È stato chiesto inoltre l’intervento di Croce Rossa Campomorone, Croce Verde Isoverde, Protezione Civile, associazione E Prie, Gruppo Alpini Valverde per l’aiuto e l’assistenza agli atleti lungo il percorso e al passo della Bocchetta e della società Sportiva Agv che fornirà i bus navetta per il trasporto degli atleti al termine della gara.

Le iscrizioni, le premiazioni e il ristoro avranno luogo nello spazio Cabannun presso i giardini Dossetti.