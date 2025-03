8 marzo: Sampdoria con maglia speciale. Per l’occasione il Baciccia diventa donna

Genova. Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, la Sampdoria ha voluto rendere omaggio a tutte le sue tifose con una maglia speciale, simbolo di appartenenza, passione e identità.

La divisa che domani, sabato 8 marzo, sarà indossata per Sampdoria-Palermo: avrà all’interno dei numeri di maglia i nomi delle 4.665 abbonate alla stagione in corso. “Un gesto − scrive la società sul sito ufficiale − per ringraziare chi sostiene con orgoglio e costanza i nostri colori”.

Come anticipato nelle ultime ore su tutti i profili social ufficiali, il tradizionale Baciccia – presente proprio sui numeri – si trasformerà per l’occasione in una Baciccia donna, “un segno grafico che sottolinea come la Samp sia anche femminile, forte, viva e presente”.

Due di queste maglie uniche sono state consegnate in anteprima al “Mugnaini” di Bogliasco ad altrettante sostenitrici (nella foto): Alessia – 2 anni, la più giovane tra le abbonate – e Antonietta – 95, la più anziana (nella foto). Un dono simbolico per abbracciare tutte le generazioni.