8 marzo, Piciocchi: “Informare e sensibilizzare sulla violenza di genere già dai banchi di scuola”

Genova. “Informare e sensibilizzare sulla violenza contro le donne già fra i banchi di scuola, alzare l’attenzione su questa piaga sociale, sostenere l’empowerment femminile, alimentare una vera e propria rete di solidarietà e di supporto, offrire progetti di formazione e di attività artistica per ritrovarsi e dare spazio alle proprie potenzialità: la onlus Wall of Dolls rappresenta tutto questo e molto altro, come abbiamo visto in piazza oggi celebrando l’8 marzo”.

Lo ha detto il vicesindaco reggente e candidato sindaco per il centrodestra alle prossime comunali di Genova Pietro Piciocchi intervenendo all’evento Wall of Dolls che si è svolto questo pomeriggio in piazza De Ferrari.