8 marzo, le iniziative di Aster: una giornata per la donna, con AISM e Walls of Dolls

Genova. 8 marzo – Una giornata per la donna, con AISM e Walls of Dolls. E per quella di quest’anno, le donne di A.S.Ter. sostengono AISM (@aismgenova) contro la Sclerosi Multipla. Ogni giorno, con competenza, impegno e passione, l’onda rosa di A.S.Ter. lavora al servizio di Genova: decine di donne in tutti i ruoli aziendali dirigono, progettano, curano, trasformano i suoi spazi, rendendola più bella e accogliente per tutti.

“L’ 8 marzo vogliamo celebrare questa forza pulsante con un gesto concreto, un segno di solidarietà prezioso: aderiamo alla ventesima campagna Gardensia di AISM – si legge nella nota di Aster – Perché la ricerca sulla sclerosi multipla e sulle patologie correlate ha bisogno di radici solide e di chi crede in un futuro senza barriere. Un fiore può essere molto più di un simbolo: può diventare speranza, cura e opportunità per chi ogni giorno affronta questa battaglia”.

“E l’impegno continua, a sostegno dei diritti delle donne di tutto il mondo – conclude la nota – Torna infatti Walls of Dolls, e con questo appuntamento imperdibile accenderemo la città di energia e consapevolezza: la fontana di Piazza De Ferrari si illuminerà di un fucsia vibrante, simbolo di forza, passione e lotta per un futuro senza violenza”