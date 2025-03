8 marzo, infopoint della polizia locale in piazza De Ferrari: nel 2024 presi in carico 289 “codici rossi”

Genova. Domani pomeriggio, in occasione della giornata internazionale della donna, la polizia locale sarà presente in piazza De Ferrari con un infopoint sulla sensibilizzazione e prevenzione delle violenze di genere.

“La polizia locale – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – è fortemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza, fisica e psicologica, sulle donne, attraverso la sensibilizzazione su quelli che spesso sono campanelli d’allarme da prendere in considerazione, senza alcuna sottovalutazione”.

Nel 2024 la polizia locale ha preso in carico 289 pratiche di codici rossi, di cui un arresto per stalking, 43 attività di iniziativa dei nostri agenti e due allontanamenti dalla casa famiglia. In questo inizio 2025 sono stati già trattati 50 casi di cui un arresto in flagranza di reato.

“Tutti numeri questi che ci dimostrano come ancora sia molto da fare sulla strada della prevenzione di comportamenti violenti, anche e soprattutto a livello culturale. La polizia locale, con sensibilità, è a disposizione di tutti, quotidianamente, per raccogliere denunce e intervenire con le autorità competenti”, continua Gambino.

Domani alle 14.45 all’infopoint della polizia locale saranno presenti il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e l’assessore Gambino. A seguire Piciocchi, insieme all’assessora alle Pari opportunità Francesca Corso, parteciperà all’iniziativa Wall of dolls, in via Cardinal Pietro Boetto.