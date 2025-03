L’8 marzo sciopero e corteo per le strade della città: “Non abbiamo nulla da festeggiare e tanto da cambiare”

Genova. Anche Genova sabato 8 marzo, giornata internazionale della donna, si unisce alla chiamata per lo sciopero transfemminista organizzato da Non Una Di Meno a livello nazionale.

L’appuntamento è alle 10.30 in via Fanti d’Italia, per un corteo che si snoderà per tre chilometri sino a giardini di Brignole. I partecipanti attraverseranno la città percorrendo le due gallerie tra largo Zecca e piazza Corvetto, e all’arrivo si fermeranno ai giardini di Brignole per continuare la giornata tra pranzo condiviso, interventi, musica, balli e creazioni artistiche.

“Non abbiamo nulla da festeggiare e molto da cambiare”

“La giornata internazionale della donna si trasforma in sciopero contro la violenza patriarcale in tutte le sue forme. Perché non abbiamo nulla da festeggiare e molto da cambiare – sottolineano le attiviste di Non Una Di Meno – L’8 marzo 2025 chiamiamo allo sciopero dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, dei consumi. Abbattiamo i ruoli e le aspettative di genere, per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario. Scioperiamo contro la violenza maschile e di genere, anche astenendoci dal lavoro di cura e domestico. Femminicidi, transcidi, lesbicidi e violenze avvengono soprattutto nelle relazioni di intimità e nei contesti parentali: serve un cambiamento radicale, culturale e di sistema per rompere le catene del patriarcato”.

Uno sciopero trasversale, come dimostra l’adesione di numerose realtà e sigle sindacali, cui aderisce anche il mondo dei trasporti, dell’università e della scuola: “La lotta alla violenza di genere si fa costruendo una società differente in ogni aspetto, per questo il corteo metterà in evidenza cosa vogliamo cambiare attraverso azioni e interventi in luoghi simbolici dell’ingiustizia che viviamo quotidianamente – proseguono le attiviste – Vogliamo una città libera dalle speculazioni che arricchiscono pochi e vivibile da tutte le persone indipendentemente dalla classe, il genere e il colore. Vogliamo luoghi di formazione accoglienti e liberi dalla violenza sessista, dal razzismo e dallo sfruttamento di chi ci lavora. Vogliamo welfare, salari migliori e reddito di autodeterminazione e non finanziare armi ed eserciti, saremo in piazza a fianco delle sorelle che resistono nel nord-est della Siria, in Palestina e ovunque si lotti per costruire società non patriarcali e antifasciste”.

Lo scorso anno la protesta contro la “stanza dello stupro”

Lo scorso anno l’adesione al corteo era stata massiccia. La cosiddetta “marea fucsia” era partita da piazza Caricamento, dove oltre 500 persone si erano date appuntamento per manifestare a favore dei diritti di genere e contro l’ineguaglianza sociale ed economica.

Il corteo si era concluso a Palazzo Ducale, luogo simbolo della cultura genovese, con una simbolica invasione per protestare contro parte dell’allestimento della mostra di Artemisia Gentileschi, al centro delle polemiche per quella che è stata ribattezzata “la stanza dello stupro“.