Tursi blocca definitivamente la Ztl in centro, Gambino: “Non è un addio ma un arrivederci”

Genova. Il Comune manda in soffitta la Ztl in centro tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma. Ad annunciare la decisione definitiva è l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino, a margine della presentazione della scheda Genova2030 di Legambiente sulla mobilità urbana, mentre volge al termine l’ultima settimana dei saldi invernali che aveva già visto una sospensione della sperimentazione sui weekend avviata più di un anno fa dalla giunta Bucci.

“La faremo quando ci saranno le condizioni. Per avere una Ztl – spiega l’assessore – servono una serie di agevolazioni e infrastrutture che permettano di arrivare comodamente in centro. Se i commercianti lamentano un danno economico, noi dobbiamo valutarlo. Per me l’ideale sarebbe una pedonalizzazione, ma i mezzi pubblici devono poter passare. Quando sarà realizzata la stazione della metropolitana a Corvetto e avremo più parcheggi, anche grazie a quelli recuperati all’Acquasola, si potrà avviare una trattativa con le associazioni di categoria”.

Insomma, per usare la formula proposta dallo stesso Gambino: “Non è un addio ma un arrivederci“. E “non c’entrano le elezioni“, giura l’assessore che ha raccolto da pochi mesi l’eredità di Matteo Campora. Di sicuro hanno inciso in modo determinante le lamentele dei negozianti del salotto buono della città, che poco prima delle ultime regionali erano riuscite a bloccare l’idea di Bucci di rendere permanente lo stop al traffico privato in un triangolo stradale dove non ci sono parcheggi regolari, ma dove il Civ ha sempre chiesto di tollerare l’accosto abusivo per fare acquisti. Malumori che nemmeno gli stalli kiss&buy disseminati per il centro sono riusciti a sopire, tanto che Confcommercio a inizio gennaio aveva chiesto di annullare la Ztl in modo definitivo.

Tutto inutile il lavoro fatto negli scorsi mesi dagli uffici della Mobilità e dai tecnici di Aster per studiare la fattibilità di una rotatoria in piazza Fontane Marose in modo da consentire l’accesso ad auto e moto per caricare e scaricare passeggeri, una delle promesse che l’amministrazione aveva prospettato ai commercianti. Oltre alle strisce gialle sull’asfalto erano stati installati nuovi semafori per regolare il senso unico alternato in via Interiano, ma le analisi sui flussi di traffico avevano evidenziato diverse criticità e anche questo elemento ha indotto Tursi a fare marcia indietro.

Dunque per ora via libera al traffico a tutte le ore. Se ne riparlerà sicuramente dopo le elezioni, anche perché una giunta di diverso colore politico potrebbe fare scelte diverse. Sul piatto, nell’ambito degli accordi coi commercianti, c’è anche il piano per costruire sette nuovi parcheggi pubblici a contorno del centro storico: piazza Dante, Ponte Parodi, via Fiasella, piazza Colombo, Stazione Principe, via Carcassi, Calata Darsena.