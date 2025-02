Workshop gratuito di informatica in val Bisagno

“Dopo il successo della prima edizione, il Municipio IV Media Val Bisagno ripropone il Workshop di Informatica, un ciclo di cinque lezioni pensato per aiutare le persone della terza età a muoversi con più sicurezza nel mondo digitale. Durante gli incontri, i partecipanti riceveranno consigli pratici e risposte ai loro dubbi su computer, smartphone, internet e posta elettronica, in un ambiente accogliente e stimolante”.

Lo dice in una nota Angela Villani, assessore alla Cultura del Municipio IV Media Val Bisagno.

Si tratta di un progetto nato dalle richieste di molte persone ‘diversamente giovani’ che hanno tanta voglia di mettersi in gioco, di rendersi utili mettendosi al passo con i tempi.

“Un progetto che nasce come didattico ma che di fatto è diventato anche un modo nuovo di fare inclusione per quelle fasce d’età che sempre più parlano ‘linguaggi diversi’ e si contribuisce inoltre alla stimolazione cognitiva migliorando la qualità della loro vita e di chi gli sta intorno. Il workshop, completamente gratuito, si terrà presso l’Auditorium della Biblioteca Saffi, con il supporto di esperti che guideranno le lezioni in modo chiaro e semplice”.

Per partecipare è necessario iscriversi telefonando ai numeri: 010 5578329 – 5578323 – 5578355”.