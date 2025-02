Waterfront, la Compagnia di San Paolo in campo per acquistare la Fabbrica delle Idee

Genova. La Compagnia di San Paolo vuole comprarsi un pezzo del Waterfront di Levante. Si tratta della Fabbrica delle Idee, cuore del futuro edificio progettato dallo studio di Renzo Piano che il Comune di Genova ha fortemente voluto per avere un punto d’attrazione per i giovani nel nuovo quartiere affacciato sul mare. A rivelare che le trattative sono già in fase avanzata è una determinazione dirigenziale con cui Palazzo Tursi affida al Politecnico di Milano un incarico da 12.200 euro per una stima del valore di mercato (al grezzo) e del canone di locazione (incluse le finiture) dell’immobile ancora da costruire, perizia che verrà poi sottoposta all’Agenzia del demanio per la valutazione di congruità.

Come si legge nel documento, “la Fondazione Compagnia di San Paolo, nel rinnovare la propria convenzione con il Comune di Genova, ha manifestato il proprio interesse a sostenere finanziariamente il progetto mediante l’acquisto dell’immobile per il tramite di un proprio veicolo” oppure “mediante la stipula di un contratto di locazione pluriennale che consenta l’insediamento delle funzioni descritte”. Vale a dire “spazi da destinare a start-up, incubatori di impresa, formazione professionale, co-working, secondo la destinazione impressa alla porzione di immobile dal donante del masterplan, l’architetto Renzo Piano”.

“Il Comune sta facendo da tramite tra Cds, che al momento rimane la proprietaria, e Compagnia di San Paolo – spiega a Genova24 il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi -. La Fondazione aveva già inserito la Fabbrica delle Idee tra i progetti speciali nell’ambito della convenzione che abbiamo rinnovato. Il primo scenario è quello dell’acquisto, ma c’è l’ipotesi di un’eventuale locazione come soluzione ponte. Siccome la Compagnia vuole una stima asseverata dall’Agenzia del demanio, ci ha chiesto di intervenire in quanto ente pubblico. In ogni caso la conoscenza del valore dell’immobile per noi è molto importante nell’ottica di definire la gestione di quello spazio sulla base di un piano economico finanziario. È un’informazione che serve anche al Comune per modulare l’avviso della gara per l’individuazione del gestore”.

In sostanza la Compagnia di San Paolo interverrebbe in due fasi: prima con l’acquisto o l’affitto dell’immobile, poi con un contributo di gestione annuale. Tra gli attori potrebbero rientrare a vario titolo anche Cdp e l’Università di Genova. “Gli elementi che stiamo raccogliendo – aggiunge Piciocchi – sono utile per capire la soglia di sostenibilità e, di conseguenza, a quanto ammonta il contributo che la Fondazione dovrebbe mettere”.

In ogni caso il Comune non avrebbe ruolo se non come regista dell’intera operazione: “Vogliono averci accanto come garante, del resto questo progetto lo abbiamo praticamente imposto a Cds che in alternativa avrebbe potuto realizzare uffici e avere un ritorno maggiore. Noi entreremo dal punto di vista degli indirizzi, non della gestione. E voglio sottolineare che il progetto, pur essendo su una proprietà privata, ha una forte vocazione pubblica“.

L’edificio – all’avanguardia dal punto di vista energetico con 4.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e il sistema talassotermico per raffreddare e riscaldare – si svilupperà su cinque livelli tra il canale navigabile e il nuovo parco sotto corso Aurelio Saffi. Il primo, sulla banchina del canale, ospiterà una decina di bar e ristoranti di fascia media. Subito sopra, al “piano città”, una serie di lobby vetrate che funzioneranno da hub per i giovani e punti di incontro. Lo spazio interno più caratteristico sarà l’auditorium aggettante sulla parte est dell’edificio con 150 posti, una dimensione definita di concerto con l’Università. I modelli di riferimento sono la Station F di Parigi e le Officine Ogr di Torino.

Ai livelli superiori sorgerà invece il volume che “volerà” sui primi due con una struttura a sbalzo: due piani di uffici (in gran parte per la Fabbrica delle Idee, il resto sul mercato) e un solo piano di appartamenti, poco meno di una trentina. In tutto 12mila metri quadrati di superficie commerciale, più di un terzo occupato dalle start-up, circa mille dedicati alla ristorazione, 5mila per gli uffici, 2.400 per le residenze. In questo articolo del 2023 abbiamo illustrato in dettaglio il progetto del Renzo Piano Building Workshop.

“Il progetto è già stato presentato e il permesso di costruire è stato rilasciato – riferisce Piciocchi -. Cds ci ha garantito che, non appena arriverà la pronuncia dell’Agenzia del demanio, che deve esprimersi entro 30 giorni, potranno iniziare i lavori“. Lavori che dovrebbero durare circa due anni: anche in questo caso i tempi si sono dilatati rispetto alle previsioni che fissavano il completamento dell’opera negli ultimi mesi del 2025.