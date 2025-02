Voltri, due accoltellamenti in poche ore sui bus della linea 199

Genova. Due accoltellamenti in poche ore su autobus della linea 199, quella che dalla stazione di Voltri porta a via don Giovanni Verità. La denuncia arriva da Roberto Piccardo, segretario della Fna Ugl di Genova.

Il primo si è verificato poco prima delle 23 di mercoledì in via Martiri del Turchino. Due passeggeri, entrambi di nazionalità straniera, hanno iniziato a litigare e uno dei due ha colpito l’altro ferendolo.

Il secondo accoltellamento è invece avvenuto giovedì mattina intorno alle 10.30, sempre su un bus della linea 199 come detto e ancora una volta tra passeggeri. Uno dei due è stato ferito a un dito. In entrambi i casi, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, mentre gli autisti hanno dovuto fermare la corsa e far scendere i passeggeri.

“Tre episodi scioccanti in poche ore, se si tiene conto anche dell’uomo che è salito a bordo di un bus della linea 13 con una pistola – dice Piccardo – Fatti di questo genere non vanno minimizzati né sottovalutati. Vogliamo lavorare in sicurezza”.

Anche alla luce di episodi come questi, e di altri accaduti in passato, la Ugl ha proclamato uno sciopero di quattro ore per la giornata del 21 marzo: “Vogliamo vetture con la massima sicurezza e test sulla corretta funzionalità della videosorveglianza”.