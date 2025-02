Gli abitanti di Guernsey pazzi per Genova, i biglietti aerei di Aurigny vanno a ruba

Genova. Il 70% dei posti disponibili sul nuovo volo della compagnia Aurigny tra Guernsey, isola del canale della Manica, e Genova, sono stati venduti in meno di cinque giorni.

“E’ uno dei voli che sono stati venduti più in fretta nella nostra storia” dicono dal vettore low-cost, con base nel Baliato di Guernsey, stato alle dipendenze della corona britannica.

La compagnia opera solo voli a corto raggio. La tratta tra Guernsey e il Cristoforo Colombo sarà attiva in un periodo piuttosto breve, nell’imminente estate aeronautica, tra il 12 aprile e il 10 maggio.

Perché Genova? Aurigny chiede direttamente ai suoi utenti a quali destinazioni siano interessati e la risposta di circa mille isolani è stata proprio Genova, probabilmente insieme alle vicine Cinque Terre e alle coste di levante e ponente.

Curiosa la campagna di comunicazione legata al nuovo volo e lanciata da Aurigny. “Pasta la vista Guernsey, Genova awaits”, con un gioco di parole che ci accomuna al paese iberico ma in nome della nostra gastronomia.

Anche se non sarà facile, a questo punto, trovare un biglietto di andata e ritorno (comunque a non meno di 260 euro), va da sé che la nuova tratta potrebbe essere interessante, da un punto di vista turistico, anche per i genovesi che volessero sperimentare qualche giorno sull’isola. Magari restituendo il favore con qualche gioco di parole sulla vicinanza con la costa francese.

La notizia della vendita record dei biglietti aerei Aurigny del volo Guernsey – Genova è stata rilanciata in questi giorni anche dalla Bbc.