Volley Day, Ferro: “Le nostre eccellenze sportive continuano a crescere”

Genova. “Il movimento pallavolistico ligure è in costante crescita, con una partecipazione e una proliferazione di attività, anche a livello giovanile e dilettantistico, sempre maggiori. La giornata di oggi, volta a premiare le eccellenze sportive liguri del 2024, acquisisce ancora più rilevanza in un anno importante come quello che stiamo vivendo, in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Continueremo a investire sull’impiantistica e sugli aiuti alle famiglie per garantire a tutti i nostri giovani le migliori condizioni possibili per praticare sport”.

Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta oggi pomeriggio all’Albergo dei Poveri, a Genova, in occasione del Volley Day 2024, l’evento che celebra le migliori società pallavolistiche liguri, i dirigenti di lungo corso e tutti gli atleti e allenatori che si sono classificati sul podio in tornei nazionali ed internazionali nell’anno passato.

Alla consegna dei premi sportivi erano presenti, fra gli altri, il Presidente del comitato ligure FIPAV Anna Del Vigo e l’on. Mauro Berruto, deputato della Repubblica Italiana ed ex Commissario Tecnico della Nazionale di pallavolo maschile.