Mondo della cultura in lutto: è morto Vito Molinari, il regista delle prime trasmissioni televisive della Rai

Lavagna. E’morto la scorsa notte a 95 anni il regista Vito Molinari. Ricoverato da alcuni giorni si è spento all’ospedale di Lavagna, era nato a Sestri Levante e divideva la sua residenza tra Milano e Chiavari.

Molinari è stato una colonna della televisione italiana e non solo: autore di migliaia di trasmissioni televisive tra cui il festival della canzone di Sanremo, ”L’amico del Giaguaro”, “Senza Rete” oltre a centinaia di ” Carosello”, è stato regista delle prime trasmissioni televisive trasmette nel nostro paese.

Commendatore della Repubblica dal 2018, negli anni ottanta è stato regista anche di alcune serie televisive: Cinquant’anni d’amore nel 1982, di cui è anche sceneggiatore e Atelier nel 1986. Nel 1990 ha scritto, insieme a Mauro Manciotti, il libro Tutto Govi, una esauriente biografia del comico genovese. Nel 2002 pubblica il libro La mia RAI, storia dei programmi da lui realizzati per la televisione di Stato. Nel 2006 ha curato lo spettacolo teatrale Umorista sarà lei. Nel 2009 ha realizzato il commento in video per la serie di 10 DVD Carosello – La storia di un mito (uscita in edicola due anni dopo).

Una delle sue ultime apparizioni televisive fu nel febbraio 2024, ospite da Massimo Giletti in occasione dei festeggiamenti dei settant’anni della tv pubblica.

“Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Vito Molinari, regista ligure, pioniere della televisione italiana e figura di spicco dello spettacolo. La sua scomparsa è una grande perdita per la Liguria e per l’Italia. Molinari ha diretto la prima trasmissione Rai nel 1954 e oltre duemila programmi, lasciando un segno indelebile nella storia della TV e del teatro. Fondatore del Centro universitario teatrale di Genova, ha collaborato con grandi artisti, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale della Liguria, terra a cui è sempre rimasto legato. A nome della Giunta regionale, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro commentano la scomparsa di Vito Molinari, regista teatrale e televisivo nato a Sestri Levante nel 1929.