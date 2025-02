Si sente male a scuola e denuncia ai prof: “Sono stata violentata da un amico”

Genova. Ha avuto un malore mentre era in classe e ai professori che le chiedevano cosa le stesse accadendo ha raccontato di aver subito una violenza sessuale da un amico che aveva invitato a casa sua.

Protagonista del drammatico racconto una studentessa di 18 anni, che frequenta l’ultimo anno in un liceo del levante genovese. Gli insegnanti hanno immediatamente chiamato il 118 e la polizia.

La ragazza, dopo il primo soccorso per verificarne le condizioni di salute, è stata accompagnata in Questura dai poliziotti delle volanti. Secondo quanto emerso gli abusi sarebbero avvenuti ieri sera.

Per la giovanissima è stato immediatamente attivato il cosiddetto protocollo ‘rosa’: è stata portata all’ospedale Galliera per i primi accertamenti medici ma anche per fornire alla giovane il supporto di uno psicologo. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile.