Violenza di genere, lunedì 10 febbraio apre il punto di ascolto dell’Università di Genova

Genova. Apre lunedì 10 febbraio il punto di ascolto dell’Università di Genova, istituito insieme alla Regione Liguria, Aliseo e l’prdine ligure degli Psicologi per contrastare ogni forma di discriminazione, molestia, abuso o violenza di genere all’interno dell’ateneo.

“Il punto di ascolto è rivolto a tutta la comunità universitaria – si legge in una nota della Regione – studentesse, studenti, personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docenti, ricercatori e ricercatrici. Offre colloqui individuali con personale specializzato all’interno di uno spazio protetto, dove trovare ascolto, sostegno e informazioni in seguito a episodi di violenza subiti, agiti o di cui si è testimoni. Fornisce anche un primo orientamento e le informazioni di base sugli aspetti legali e sulle più adeguate modalità per rivolgersi alle autorità competenti, agli organi istituzionali universitari e ai centri antiviolenza accreditati”.

“L’Università di Genova è tra i firmatari del protocollo regionale “InRete contro la violenza” stipulato nel giugno 2022 e l’apertura del punto di ascolto, i cui costi sono interamente sostenuti da Regione Liguria, rappresenta il frutto dell’impegno preso con tutta la cittadinanza ligure e la comunità studentesca nell’ottica di contrastare la violenza di genere in ambito giovanile – commenta Simona Ferro, assessora alle Pari opportunità e all’Università – il punto di ascolto consentirà di intercettare precocemente le situazioni di disagio relazionale e indirizzare eventuali situazioni di violenza di genere, agita o subita, verso le strutture specialistiche territoriali come i centri antiviolenza o i centri per uomini autori di violenza”.

“L’apertura del punto di ascolto giunge al termine di un lungo percorso compiuto nell’ultimo anno dall’Ateneo – dichiara Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova – ed è il risultato di un proficuo dialogo con le istituzioni. Il Punto di ascolto intende essere una garanzia contro atteggiamenti vessatori e discriminatori e, ci auguriamo, possa affermarsi sempre più come strumento preventivo, nell’ottica di una comunità inclusiva ed egualitaria”.

“La presenza della professione psicologica all’interno del punto di ascolto è indispensabile – spiega Mara Fiaschi, presidentessa dell’ordine ligure degli Psicologi – la figura individuata, infatti, affiancherà all’attività di ascolto e informazione anche un lavoro di progettazione e coordinamento di attività laboratoriali di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, finalizzate ad accrescere la consapevolezza della comunità universitaria sul tema, invitando anche professionisti e operatori esperti del settore”.

Il punto di ascolto si trova a Genova, in via Balbi 5, al quinto piano, locale 27. È possibile accedervi direttamente il lunedì dalle 12 alle 14 e il venerdì dalle 16 alle 18, oppure su appuntamento scrivendo a puntoascolto@unige.it