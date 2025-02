Vibrazioni dal cantiere di Fincantieri, nasce il comitato danneggiati di Sestri Ponente

Genova. Va avanti la protesta dei residenti di Sestri Ponente impattati dai rumori e dalle vibrazioni provenienti dal cantiere del ribaltamento a mare dello stabilimento di Fincantieri.

Una “situazione esasperante“, come definita dagli stessi residenti, che ha spinto i cittadini ad organizzarsi per chiedere chiarezza e, soprattutto, sicurezza. Dopo avere avviato una raccolta firme che in pochi giorni ha raccolto più di mille sottoscrizioni, e dopo due assemblee pubbliche, Assoutenti ha annunciato l’imminente creazione di un comitato danneggiati che, insieme all’associazione, incontrerà l’Autorità Portuale e l’impresa responsabile delle attività.

“I lavori del ribaltamento a mare in corso nelle aree Fincantieri di Sestri Ponente stanno ormai producendo da tempo dannosissimi effetti collaterali sulla salute e sulle abitazioni degli abitanti del quartiere in un area di circa 4 km quadrati – sottolineato da Assoutenti – In ben due assemblee promosse recentemente dal comune di Genova, che ha ribadito la piena responsabilità dell’Autorità Portuale quale committente dell’opera, si sono manifestate le sacrosante proteste dei cittadini che da mesi subiscono pesantissimi disagi”.

L’associazione ha convocato un’assemblea per martedì 4 febbraio alle 18 a Palazzo Fieschi, in via Sestri 34, per dare vita al comitato: “I lavori si devono fare ma nel rispetto delle persone e dei loro beni adottando tutte quelle misure necessarie per superare l’insostenibilità della situazione attuale”, commentano Furio Truzzi e Rosanna Stifano, presidenti di Assoutenti Liguria e Genova, lanciando un appello al commissario straordinario Massimo Seno e al commissario aggiunto Alberto Maria Benedetti, citando la gestione dei danni causati dalle microcariche esplose nel 2012 per dragare le acque del porto.

“Allora con il presidente Merlo si raggiunse un accordo che consentì di risarcire oltre 300 famiglie del centro storico – dichiarano Truzzi e Stifano – gli abitanti di Sestri meritano lo stesso trattamento e avere i propri diritti riconosciuti”.