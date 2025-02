Vibrazioni a Sestri Ponente, Ceraudo (M5s): “Chiediamo l’apertura del tavolo Pris: indennizzi per tutto il quartiere”

Genova. “Sono mesi che i cittadini, causa i lavori del ribaltamento a mare di Fincantieri di Sestri Ponente, denunciano disagi e danni ingenti alle loro case con crepe e ambienti dichiarati pericolanti. Fino a oggi, il centrodestra li ha praticamente ignorati. Ora però che si avvicinano le elezioni comunali, Bucci si è svegliato e cerca di togliere le castagne dal fuoco a Piciocchi: convocare un tavolo sa tanto di mossa elettorale e comunque l’iter parte malissimo, visto che la Regione ha già messo le mani avanti parlando di indennizzi solo per i “danni debitamente accertati”, lasciando invece fuori dai rimborsi i tanti, troppi residenti che hanno subito disagi e limitazioni alla vita quotidiana”.

A dirlo il capogruppo del M5S Genova Fabio Ceraudo in una nota stampa: “Così non va: per la piena riuscita dell’operazione su Sestri Ponente, è vitale tenere sullo stesso piano lo sviluppo economico e la vivibilità di chi risiede nel quartiere”.

“Per questo come M5S abbiamo depositato una mozione per impegnare Palazzo Tursi ad avviare un tavolo con Autorità di Sistema Portuale, Regione, Comune e struttura commissariale al fine di valutare gli indennizzi da erogare ai residenti della delegazione per i danni materiali e ambientali che possono aver subito a causa dei suddetti lavori – conclude – Chiediamo sia ufficialmente aperto il tavolo Pris, strumento di cui la Regione dispone per indennizzare i disagi derivanti da grandi cantieri”.