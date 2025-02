Via Sestri, Ariotti (Lega): “Chiesto rifacimento della pavimentazione e nuovi punti luce”

Genova. “Ho presentato un’interrogazione in Consiglio comunale, per sollecitare interventi urgenti sulla pavimentazione di via Sestri e per l’implementazione dell’illuminazione pubblica nei vicoli e nelle vie adiacenti”. Lo dice in una nota il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti.

L’iniziativa nasce su segnalazione del Comitato Via Sestri e dintorni, che ha evidenziato la presenza di piastrelle danneggiate e instabili, che hanno già causato cadute e danni fratture a diversi cittadini.

L’assessore competente ha risposto che per via Sestri è stato inserito, dopo i 112mila euro spesi per la via negli ultimi anni, un nuovo titolo di 50mila euro per il 2025 per attività manutentive e aggiunta illuminazione pubblica.

“Una situazione critica che richiede un intervento tempestivo per evitare ulteriori incidenti e garantire una pavimentazione sicura e decorosa a una delle vie più strategiche e frequentate di Sestri Ponente, punto di riferimento non solo per i sestresi ma per molti genovesi”, dice Ariotti.

“Ho chiesto dunque un rifacimento risolutivo della pavimentazione di Via Sestri, perché non si può più intervenire con rattoppi temporanei e avere transenne posizionate per settimane, servono soluzioni definitive per la sicurezza dei cittadini e per il decoro di una delegazione che è una città nella città. Parallelamente, ho chiesto un intervento per rafforzare l’illuminazione pubblica nei vicoli adiacenti a via Sestri, con l’aggiunta di nuovi punti luce, per migliorare la sicurezza di chi transita a piedi e per prevenire situazioni di degrado e microcriminalità”, prosegue il consigliere comunale.

“L’illuminazione scarsa favorisce infatti la percezione di insicurezza e può rendere alcune zone più esposte a situazioni di degrado”, conclude.