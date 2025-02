Liquami e miasmi, gli abitanti di via Ardoino e via Dei Landi lanciano l’allarme sicurezza

Genova. In futuro ci sarà un’area verde a copertura della linea ferroviaria del Campasso, che sarà riattivata in base all’intervento relativo al cosiddetto “ultimo miglio” del Terzo Valico – il progetto è stato presentato a inizio gennaio alla cittadinanza – ma per ora i residenti di via Ardoino, via Dei Landi e via Cristofoli, a Sampierdarena, si trovano a fare i conti con una situazione di degrado e con il timore di rischi per la salute pubblica e le future infrastrutture.

Sono stati alcuni residenti a inviarci le immagini, scattate nelle ultime ore, di uno sversamento piuttosto consistente, e del quale non si esclude la natura fognaria dati i forti miasmi, che – dicono gli abitanti – non sembra essere legato alle precipitazioni dei giorni passati, peraltro non abbondanti. “Si tratta di uno scolo imponente che si estende in particolare, vista la pendenza sotto la scalinata Landi, dove da tempo viene comunque segnalata la presenza di zanzare, moscerini e altri insetti che potrebbero essere pericolosi per la salute”.

I residenti, che già in passato – con l’allora presidente della commissione Ambiente in municipio Centro Ovest, Fabrizio Maranini – avevano sollecitato l’amministrazione comunale relativamente al distacco di materiale da una scarpata sul tombamento di un collettore di scarico tra acque bianche e nere della zona.

“Siamo molto preoccupati – dicono i residenti, alzando il tiro sulla preoccupazione – in quanto queste problematiche potrebbero incidere negativamente sul futuro passaggio di vagoni contenenti anche merci pericolose e infiammabili, arrivando persino ad aumentare la possibilità di deragliamento dei convogli, oppure di scostamento dei plinti alla base delle fondamenta dei palazzi con conseguenti problematiche importanti per la sicurezza di migliaia delle famiglie che abitano lungo la tratta”.