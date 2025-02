Vertenza Moody: dipendenti senza stipendio. Il prossimo 12 febbraio incontro in Regione

Genova. Le Organizzazioni sindacali Filcams Fisascat e Uiltucs lo scorso 29 gennaio avevano avanzato al Comune di Genova ed alla Regione Liguria una richiesta di incontro per la vertenza Moody.

“L’incontro aveva per oggetto la tenuta occupazionale e dell’attività del locale legato alle note vicende giudiziarie – scrivono in un nota congiunta i sindacati – L’incontro con l’assessore Comunale Mascia, svoltosi lo scorso 31 gennaio, è terminato con un nulla di fatto per le 22 lavoratrici coinvolte che, ad oggi, sono senza retribuzione”

“Dal 1 febbraio il trasferimento nelle sedi della Romeo e Giulietta dislocate in Italia delle 22 dipendenti è diventato effettivo.

Intanto, in queste ore, l’Assessore Regionale Paolo Ripamonti ha convocato Filcams Fisascat e Uiltcus per mercoledì 12 febbraio alle 14.45 in Regione, incontro al quale saranno sollecitate soluzioni a favore delle 22 dipendenti”