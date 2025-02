Verso Genoa – Venezia, Vieira lancia Messias: “Partita non scontata, noi concentrati”

Genova. Il Genoa si prepara al posticipo di lunedì contro il Venezia tra assenze e recuperi. Patrick Vieira in conferenza stampa è conscio dell’importanza della partita per mettere ancora distanza dalla zona calda.

“Sarà una partita importante per noi e anche per loro, è uno scontro con una squadra con i nostri stessi obiettivi, giochiamo in casa e sappiamo tutti che i nostri tifosi sono importanti e dobbiamo gestirlo come un vantaggio. Sarà una partita difficile da giocare, è stata una bella settimana di allenamento, la squadra ha lavorato con umiltà e voglia di fare bene”.

Non bisogna commettere l’errore che sia una partita scontata, dice il mister. “Il messaggio è stato chiaro per tutta la settimana, non dobbiamo guardare la classifica, ma la qualità dei giocatori. Loro sono messi molto bene sul campo. Noi non sbaglieremo la concentrazione, non possiamo abbassare l’attenzione. Siamo pronti e umili”.

Cornet è tornato in gruppo, mentre Malinovskyi, che ha giocato l’amichevole con la Primavera, sta continuando a migliorare, anche se per vederlo in campo ci vorrà ancora qualcosa.

Una freccia importante in più nella faretra di Vieira è Messias: “Lui ha avuto un problema di infortuni e di fiducia, non si sentiva più sicuro ed essere fermo da tanto gli ha tolto un po’ di certezze. È stato un periodo difficile per lui, ora sta tornando bene in campo, ha fatto tre settimane di allenamento con la squadra, un bel lavoro per tutta la settimana. Nelle ultime due partite ha giocato mezz’ora, ora è a posto e deve giocare per essere al 100%. Lui è a buon punto fisicamente. Può giocare anche mezz’ala, ha qualità per essere decisivo.

La perdita di Thorsby e Badelj in mezzo potrebbe suggerire variazioni tattiche: “Per noi sono giocatori importantissimi, abbiamo perso un po’ di esperienza e dobbiamo vedere come gestirlo: abbiamo varie opzioni: Messias può giocare, Miretti, Ruslan che sta tornando può giocare a centrocampo, Onana, anche che sta bene fisicamente e ha nelle gambe un’ora, dobbiamo aspettare l’ultimo allenamento prima delle scelte. Certo, perdiamo in fisicità senza Thorsby, ma magari guadagnamo in altro”. In difesa Bani è recuperato, ha lavorato una settimana insieme alla squadra.

Questi infortuni fanno alzare le quotazioni anche di Masini e Kassa: “Sono molto contento di quello che sta facendo Kassa in questo momento, sono contento di Masini, sta crescendo come giocatore, gioca con più fiducia, no sono preoccupato”.

Sul fatto che il Genoa sia un po’ doubleface tra primo e secondo tempo Vieira risponde con diplomazia: “Nel calcio di oggi è importante essere preparati, avere un piano A e un piano B, poi bisogna anche guardare l’esperienza del gruppo a disposizione e le loro capacità di adattarsi. Noi abbiamo un gruppo di giocatori tatticamente molto svelti, positivi, aperti di testa per provare cose nuove. Però il mio modo di essere è sempre chiaro su quello che cerco io e anche di mettere il giocatore in posti dove poter esprimere il loro talento”.

Sui giocatori di qualità costretti a rincorrere il pallone lontano dalla porta, come Vitinha, replica: “È importante capire che il calcio si fa 11 contro 11. Tutti hanno responsabilità quando abbiamo la palla e quando non abbiamo la palla. Tutti, anche gli attaccanti stanno facendo un lavoro grandissimo a livello difensivo, so che loro meriterebbero di fare gol, ma dobbiamo anche capire dove siamo e crescere come squadra”.