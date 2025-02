Val d’Aveto, raffica di soccorsi per escursionisti sulla neve: una donna grave in ospedale

Santo Stefano d’Aveto. Giornata movimentata in Val d’Aveto, dove la neve ha attirato molte persone nel weekend e il soccorso alpino è stato impegnato in diverse operazioni di soccorso.

Il primo intervento è stato necessario per una coppia che si è avventurata per una escursione nella zona del monte Penna. Mentre i due stavano affrontando il Canale delle Donne, sono caduti per alcuni metri. Lui è rimasto illeso, lei ha rimediato una commozione cerebrale e una probabile frattura del bacino. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria che si trovava in zona. Sono stati i loro tecnici a prestare le prime cure alla coppia e allertare il 118. A recuperare la donna è stato l’elisoccorso emiliano decollato dalla base di Pavullo. L’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Parma. Presenti anche i vigili del fuoco di Borgotaro.

A seguire il soccorso alpino e il personale della ski area di Santo Stefano d’Aveto sono stati impegnati nel recupero di una coppia di coniugi che si è avventurata lungo la pista blu, chiusa in questi giorni agli sciatori, per una escursione con le ciaspole. Mentre affrontavano un fuori pista si sono ritrovati in un punto particolarmente impervio da cui non riuscivano più a muoversi. Sono stati recuperati con manovre di corda. Non hanno avuto bisogno di cure.

Infine ancora soccorso alpino e personale della ski area sono intervenuti per soccorrere un uomo che al rifugio della Cipolla ha avuto un malore ed è svenuto. Dopo i primi soccorsi, l’uomo (che nel frattempo si era ripreso) è stato portato con i mezzi della ski area fino alla seggiovia e, assieme al personale della Croce Rossa di Santo Stefano, ha raggiunto la partenza degli impianti. Qui è stato preso in consegna dagli altri militi sempre della pubblica assistenza locale.