Val Bisagno, con Scigoando andemmo avanti si chiude la rassegna teatrale in genovese

Genova. Con lo spettacolo di domenica 23 febbraio si conclude la seconda edizione della Rassegna Teatrale Fita in dialetto genovese “Scigoando andemmo avanti”

Domenica prossima si concluderà la seconda edizione della Rassegna Teatrale Fita, in dialetto genovese: “Scigoando andemmo avanti”, promossa e realizzata dal municipio 3 – Bassa Val Bisagno di Genova con il sostegno delle parrocchie locali e organizzata dall’Associazione Culturale San Fruttuoso APS.

Questa iniziativa culturale, nata per avvicinare i cittadini, in particolare le persone meno giovani, alla tradizione del dialetto e al teatro popolare ha avuto un grande successo e si è conquistata il cuore dei cittadini di San Fruttuoso per cui si sta già lavorando alla terza edizione.

L’assessore alla cultura, Barbara Lagomarsino, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione per la valorizzazione del dialetto genovese e della cultura locale: “Il dialetto rappresenta un legame profondo con le nostre radici, con la storia e la cultura di questa città. Con il Presidente del Municipio Angelo Guidi, ci siamo resi subito disponibili ad offrire ai nostri cittadini l’opportunità di riscoprire questo patrimonio linguistico e di farlo attraverso il teatro, che è un linguaggio universale capace di unire le persone. Queste occasioni” – prosegue Barbara Lagomarsino – “non solo ci fanno divertire e condividere risate, ma ci aiutano a riscoprire il valore degli incontri umani, rafforzando i legami di comunità.”

L’organizzatore della rassegna e presidente dell’Associazione Culturale San Fruttuoso APS e Presidente Provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatori, Giorgio Oddone, ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione crescente a questa iniziativa: “È straordinario vedere come i cittadini rispondano positivamente a questa rassegna. Ogni anno sono sempre di più le persone che assistono agli spettacoli, e questo ci motiva a proseguire e a offrire una programmazione sempre più ricca e interessante.”

Anche il neoeletto Presidente della Commissione III in municipio Paolo Boz ha voluto evidenziare il significato sociale dell’iniziativa: “Abbiamo avviato questo percorso culturale insieme alle parrocchie dei nostri quartieri per preservare e valorizzare il dialetto genovese, patrimonio della nostra comunità. Come amministrazione municipale, crediamo sia essenziale essere vicini ai cittadini socialmente più vulnerabili, come sono gli anziani, creando occasioni di incontro e di arricchimento culturale accessibili a tutti.”

La rassegna ha proposto sei spettacoli gratuiti nel Salone Parrocchiale della Chiesa di San Fruttuoso in piazza Martinez, con la partecipazione di sei compagnie teatrali locali che hanno proposto testi tradizionali e moderni in dialetto genovese e si concluderà il 23 febbraio 2025, ore 15:00 con la commedia “A vea scovérta de l’America” presentata dalla Nuova Compagnia dell’Allegria.

È stata un’opportunità per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Genova, in una formula che ha unito giovani e meno giovani intorno a un patrimonio linguistico da preservare.

Don Alessandro, parroco della Chiesa di San Fruttuoso, ha voluto aggiungere una riflessione sulla rilevanza di questo progetto culturale: “È una gioia accogliere questi spettacoli nel nostro salone parrocchiale e dare spazio a una tradizione che parla della nostra identità. Siamo contenti di aver offerto alla comunità un’occasione di incontro e di riscoperta delle proprie radici, soprattutto in un periodo in cui mantenere i legami con la nostra storia diventa sempre più importante.”