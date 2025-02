Vaccinazioni, punto ad accesso diretto a Villa Bombrini: l’iniziativa di Asl3

Genova. ASL3 propone a Villa Bombrini, per le vaccinazioni di adulti e bambini, anche la modalità in accesso diretto ogni mercoledì. L’iniziativa, che parte dal 12 febbraio 2025, va ad aggiungersi all’offerta prenotabile a CUP.

La nuova attività riguarda le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale ed è rivolta in particolare ai bambini e agli anziani, che costituiscono le categorie più esposte alle malattie infettive, ma è aperta anche a tutti i cittadini di ogni fascia di età. E’ possibile quindi accedere al mercoledì senza prenotazione all’hub vaccinale di Villa Bombrini in via Muratori a Cornigliano dalle 14 alle 16. Potranno essere vaccinati nella stessa occasione anche i gruppi familiari composti da bambini, genitori e nonni.

Tra i vaccini disponibili sono inclusi quelli per l’infanzia (per bambini di età superiore ai 10 mesi), per la fascia d’età scolare e prescolare, per gli adulti e gli anziani. L’elenco completo è consultabile al seguente link https://www.vaccinarsinliguria.org/vaccinazioni-liguria/calendario-vaccinale

(in questa pagina disponibili anche le informazioni sulla gratuità per le categorie indicate dal Piano Vaccinale della Regione Liguria)