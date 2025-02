Una targa in memoria di padre Mauro, il compianto cappellano del San Martino

Genova. Il Consiglio regionale della Liguria, su proposta del presidente Stefano Balleari, al termine della seduta odierna, ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente Bucci e la giunta regionale ad attivarsi, di concerto con la dirigenza ospedaliera del San Martino, “affinché venga apposta, all’interno della struttura ospedaliera una targa in memoria di padre Mauro, a testimonianza del suo impegno e della sua dedizione al prossimo, sia dal punto di vista umano che spirituale“.

Per il presidente Balleari si tratta di “un atto doveroso e giusto, in ricordo del suo operato, affinché le sua figura possa riecheggiare a perenne memoria in quei luoghi in cui ha dato tutto se stesso per alleviare le sofferenze”.

Come ricorda Balleari, “padre Mauro Brezza, frate cappuccino originario di Badalucco, per anni ha svolto il suo servizio all’interno dell’ospedale San Martino di Genova, diventandone lo storico cappellano. Nei tanti anni in cui ha operato all’interno del nosocomio genovese, Padre Mauro non solo è stato vicino agli ammalati, cercando di alleviarne la sofferenza o il senso di solitudine e depressione, ma si è speso anche per coloro che in qualche modo erano coinvolti da questi stati d’animo, come i famigliari e gli operatori sanitari stessi. Nello svolgimento del suo servizio ha dimostrato un’attenzione alle esigenze dei malati e un’assistenza, al prossimo in generale, che andava ben oltre il supporto esclusivamente religioso; ed è proprio per questo che tante persone, anche non credenti, hanno trovato in lui una persona capace di offrire comprensione e conforto oltre che una guida capace di offrire un consiglio e un aiuto nel momento del bisogno”.

“Un atto che – conclude Balleari – ora passerà all’attenzione della Dirigenza dell’ospedale San Martino di Genova, che comunque ha accolto favorevolmente la proposta”.