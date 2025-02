Un open week e una nuova sezione primavera per mantenere comunale la scuola di San Desiderio

Genova. Ulteriore incontro nella scuola di San Desiderio tra l’assessora alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso, la direzione scuole del Comune di Genova, i docenti e i genitori per presentare la proposta progettuale per il mantenimento del servizio comunale, sospendendo il processo di statalizzazione nella scuola.

Il Comune ha fatto sapere che sarà attivata anche una sezione primavera dedicata ai più piccoli, auspicando che possa fungere da volano per ulteriori iscrizioni: “Abbiamo garantito questo servizio su istanza dei genitori e in accordo col facente funzione sindaco Piciocchi che ci ha seguito in videocollegamento – spiega l’assessora Corso – pensiamo che il concetto della continuità educativa sia concreto e vogliamo garantirlo. Siamo consapevoli che questa scelta, su input delle famiglie del quartiere, sia uno sforzo di valorizzazione del territorio nonostante le difficoltà che non nascondiamo”.

Dal 10 al 14 febbraio dalle 8 alle 17 si terrà l’open week della scuola infanzia comunale San Desiderio, mentre sabato 15 febbraio dalle 10 alle 13 sarà organizzato un evento aperto a tutti il giardino della scuola. All’evento collaborerà l’associazione “A scuola aperta” per creare e fare conoscere un’unità di intenti tra i servizi educativi nel quartiere. Per l’occasione saranno allestite delle postazioni gioco con stand realizzati in materiale di riciclo sui laboratori di quest’anno dedicato ai cinque sensi, dando la possibilità di saggiare la creatività e la filosofia educativa del polo didattico. Ogni postazione sarà gestita da insegnanti e collaboratori.