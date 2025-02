Un dentista per amico, da 25 anni cure dentali gratuite per minori a disagio: la storia di Matteo

Matteo ha 27 anni ed è store manager in una boutique a Portofino. Il suo sorriso accoglie i clienti, li mette a loro agio e trasmette fiducia. Un gesto semplice, ma dal valore inestimabile, reso possibile grazie ad Arkè, l’Associazione che da 25 anni, con il progetto “Un Dentista per Amico”, offre cure dentali gratuite ai minori a disagio.

Nel video realizzato per festeggiare l’anniversario della onlus, Matteo racconta la sua storia. Cresciuto in un istituto del Tigullio, ha conosciuto Arkè circa 14 anni fa.

“Senza di loro, non avrei mai potuto curare i miei denti e migliorare il mio sorriso, non avrei potuto lavorare nel negozio di abbigliamento in cui sono e non mi sarei sentito sicuro e a mio agio a contatto con il pubblico − spiega − riuscire sempre a sorridere, essere cordiale, fa la differenza”.

Il video si conclude con una riflessione ispirata a Giacomo Leopardi: “Leopardi scriveva: Chi ha il coraggio di ridere, è padrone del mondo; io dico: Chi ha la possibilità di sorridere è padrone del mondo”.

Dal 2000 a oggi sono quasi 17 mila i ragazzi che, come Matteo, sono stati curati gratuitamente da dentisti volontari. La testimonianza di Matteo evidenzia come l’impegno di Arkè vada oltre la salute orale, trasformandosi in un’opportunità di crescita personale e professionale. Un sorriso può cambiare il destino di una persona, e Arkè, da 25 anni, si impegna a rendere questo possibile per tanti ragazzi come Matteo.

«È proprio così – spiega Alessandra Crovetto, presidente e fondatrice di Arkè – Avere denti sani aiuta nella vita, nel lavoro. Un sorriso sano può aprire porte altrimenti inaccessibili, permettendo a giovani come Matteo di costruire una carriera e una vita sociale appagante».

Dal 2000, Arkè Odv, attraverso il progetto “Un Dentista per Amico”, ha offerto cure dentali gratuite a oltre 16.800 bambini e ragazzi in difficoltà economica e sociale, grazie a una rete di circa 2.500 dentisti volontari su tutto il territorio nazionale. E i numeri sono in crescita costante.

“Siamo partiti da Rapallo, in provincia di Genova, e ora operiamo in 14 regioni italiane − prosegue Crovetto − abbiamo quattro dipendenti, una decina di collaboratori e tanti volontari: personale indispensabile affinché la macchina organizzativa e gestionale che c’è dietro ai nostri progetti funzioni al meglio”.

Sono due i progetti che Arkè porta avanti. Uno è il già citato “Un Dentista per Amico“; l’altro è “Asso – A Scuola di Salute Orale, sana alimentazione e corretti stili di vita“: quest’ultimo viene proposto nelle scuole, nelle strutture per minori o durante manifestazioni di edutainment. “Il concetto è semplice − aggiunge la presidente Crovetto − è inutile che ti curo i denti se non te li lavi, se mangi male o se non fai movimento”. Questa attività finora ha coinvolto quasi 140 mila ragazzini.

Arkè rinnova l’invito a sostenere le sue attività attraverso la destinazione del 5×1000 nella dichiarazione dei redditi. Un gesto semplice che contribuisce a portare avanti i due progetti e a far crescere i bambini “un sorriso alla volta”.

Per destinare il 5×1000 ad Arkè Odv basta firmare nella casella della dichiarazione dei redditi e inserire il codice fiscale: 91038960109