Genova. “Non siamo soli”, questa una delle frasi – in italiano e in ucraino – scandite dai manifestanti alla fiaccolata per la pace di questa domenica 23 febbraio a Genova. In molti, autorità, genovesi e membri della comunità ucraina – che nel capoluogo ligure conta circa 4000 persone – hanno camminato dalla chiesa di Santo Stefano, in via XX Settembre, fino a palazzo Ducale, in occasione della vigilia del terzo anniversario dell’invasione del Paese da parte della Russia.

Il corteo vero e proprio è partito dal ponte monumentale. Presenti il vicesindaco reggente e candidato del centrodestra alle Comunali, Pietro Piciocchi, con fascia tricolore e famiglia al seguito, e la sua sfidante, Silvia Salis, con il primogenito in braccio e nel passeggino. I due si sono stretti nuovamente la mano, questa volta a favore di fotocamera.

“Dall’inizio dello scoppio della guerra è nata una comunità che sta dando un grande contributo alla città, ricorderete le iniziative di solidarietà del Comune di Genova, i pullman grazie ai quali riuscimmo a portare nella nostra città tante famiglie, donne e bambini, molte delle quali sono rimaste. Oggi siamo qua in piazza per ribadire ovviamente il nostro no alla guerra, la condanna risoluta di questa aggressione e della violazione del diritto internazionale e il Comune di Genova continuerà a lavorare per una sempre maggiore accoglienza della comunità Ucraina”.

“Tutte le forze del centrosinistra, dai riformisti di Italia Viva e Azione, al Pd fino al M5s sono insieme in piazza oggi perché la difesa della pace è di tutti – ha detto Silvia Salis – difendere il popolo ucraino è un concetto che ci lega indissolubilmente, Genova si fonda sui valori della Resistenza, della pace, dell’accoglienza, ha questi valori nel suo dna, il popolo ucraino sono tre anni che subisce una guerra ingiusta, per cui credo che oggi sia importante essere qui, con convinzione, al loro fianco.

Per la Regione Liguria presente l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, per il Comune il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba e gli assessori Gambino e Costa. Poi il presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Angelo Guidi, l’assessore del Municipio Centro-Est Stefania Cosso e Patrizia Altobelli in rappresentanza di Città Metropolitana. Presenti anche molti esponenti centrosinistra. In corteo, al fianco di Salis si sono visti Luca Pirondini, senatore del M5s, e la ex ministra Roberta Pinotti ma anche Cristina Lodi di Azione e Arianna Viscogliosi di Italia Viva, oltre ad altri esponenti Pd e di altri partiti della coalizione. Azione Liguria proprio oggi in una nota ha ribadito la contrarietà alla proiezione di un film filorusso che si dovrebbe tenere venerdì prossimo nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi.

Per la comunità ucraina ha parlato il referente Oleh Sahaydak: “Sono passati tre anni dall’inizio dell’invasione su grande scala da parte della Federazione Russa, una guerra che si può concludere solo liberazione dell’Ucraina dall’invasore. Solo così si può fermare il progetto di uno stato terrorista. Il risultato di questa guerra determinerà il destino del mondo. Vogliamo una pace giusta e duratura. Solo allora potremo sederci a un tavolo di pace serio”.

“Una qualsiasi concessione alla Russia sarebbe uguale ad ammettere che gli eroi civili, militari e gli innocenti caduti fino a oggi sono caduti per niente. Oggi insieme a voi chiediamo una pace giusta per l’Ucraina. Grazie Genova, grazie Liguria” ha concluso Sahaydak.

Nelle stesse ore della fiaccolata il ledwall del palazzo della Regione Liguria si è illuminato con i colori della bandiera ucraina, così come la fontana di De Ferrari. Sullo schermo anche il grazie della comunità alla città di Genova e alla Liguria.