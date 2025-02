Alla guida ubriaco, danneggia il balcone di un’abitazione e scappa: denunciato

Valle Scrivia. Al volante di un autoarticolato con rimorchio è entrato nel centro storico di Isola del Cantone, in Valle Scrivia, e ha urtato, danneggiandolo, il balcone di una casa, per poi scappare perdendo per strada parte del carico, batterie per auto.

Per questo i carabinieri di Isola del Cantone hanno fermato e denunciato a piede libero un ragazzo di 24 anni, di nazionalità lettone.

I militari lo hanno bloccato poco prima che sconfinasse in Piemonte. Risultato visibilmente alterato è stato sottoposto ad alcoltest: il suo tasso alcolemico era 6 volte superiore al limite consentito.

Oltre ad essere denunciato, all’uomo è stata anche ritirata la patente e sanzionato per il danneggiamento del balcone e la fuga a seguito dell’incidente. L’autoarticolato è stato invece sequestrato.

Sul posto è inoltre intervenuto personale Anas per la rimozione delle batterie per auto perse lungo il tragitto, rimettendo in sicurezza l’arteria stradale.