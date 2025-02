Tursi, incontro tra Comune di Genova, Leonardo e Fondazione Ansaldo

Genova. Questa mattina il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi ha incontrato, a Palazzo Tursi, l’amministratore delegato di Leonardo spa Roberto Cingolani. All’incontro ha partecipato anche il direttore della Fondazione Leonardo e della Fondazione Ansaldo Helga Cossu.

“Tra i temi che abbiamo affrontato – ha dichiarato il facente funzioni sindaco Piciocchi al termine della riunione – il supporto da parte del Comune di Genova alle attività di Leonardo, una realtà industriale strategica per la città anche come volano di un più ampio progetto sulla cultura e la formazione in ambito tecnologico delle future generazioni”.

“Siamo molto attenti anche ai progetti della Fondazione Ansaldo – conclude Piciocchi – in particolare alla digitalizzazione degli archivi: vogliamo rafforzare la collaborazione con la Fondazione e supportare il dialogo tra Leonardo e il futuro Liceo tecnologico sperimentale che sorgerà in Val Polcevera, sulla cui realizzazione la nostra amministrazione è molto impegnata”.