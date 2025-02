Turismo, presentati alla Bit di Milano il nuovo portale VisitGenoa e la nuova destination management organization

Genova. Genova protagonista alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano fino a martedì 11 febbraio. Dopo la partecipazione al TravelExpo di Oslo ed alla FITUR di Madrid, una nuova vetrina internazionale per l’offerta turistica della città della Lanterna, unica destinazione italiana ad essere stata riconosciuta come Best in Travel 2025 da Lonely Planet.

Allo stand “Città di Genova” l’occasione di presentare la nuova Destination Management Organization (DMO) di Genova nata a seguito della firma del protocollo d’intesa sottoscritto da Comune, Camera di Commercio e Città Metropolitana.

Oggi è stato presentato anche in anteprima il nuovo Visitgenoa, con l’inserimento dell’AI (intelligenza artificiale): una novità nel panorama dei portali di destinazione turistica che rende Genova la prima Città del Mediterraneo a personalizzare l’esperienza turistica tramite questo strumento, andando incontro ai gusti e alle esigenze di ogni singolo utente.

Novità assoluta, presentata sempre in occasione della BIT, la possibilità di vivere la Genova del 1600 con il supporto della realtà virtuale. Un viaggio immersivo nella storia della Superba raccontata da Rubens e da altri grandi artisti e autori che, nel corso dei secoli, sono rimasti affascinati dalla bellezza della Città.

Presenti, per il Comune di Genova, gli assessori al Turismo Alessandra Bianchi e alla Digitalizzazione e Applicazione dell’intelligenza artificiale Marta Brusoni.

«A Genova abbiamo una best practice, quella del confronto con gli stakeholder ed è proprio da questo continuo dialogo che si configura la nascita della nuova DMO di Genova – sottolinea l’assessore Alessandra Bianchi – Con l’intelligenza artificiale implementeremo anche il nostro portale Visitgenoa che ci permetterà così di continuare a promuovere la nostra destinazione, unica meta italiana ad esser stata insignita del titolo Best in Travel 2025, potenziandone il servizio di informazione e rendendo personalizzabile l’esperienza dei nostri visitatori. Non poteva esserci cornice migliore della Borsa Internazionale del Turismo per il lancio di queste novità con Genova che precorre i tempi confermandosi tra le prime città italiane ad avviare questo progetto innovativo».

«La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, se utilizzate in maniera integrata, possono dare un impulso formidabile allo sviluppo economico di Genova e alla fornitura, a cittadini e turisti, di servizi sempre più accessibili ed efficaci – commenta l’assessore Marta Brusoni – In questi ultimi anni, come attestano alcune delle principali classifiche del settore, Genova si è affermata come modello virtuoso di trasformazione digitale che crede nelle nuove tecnologie come strumento chiave per affrontare le sfide del futuro con approccio innovativo e sostenibile. Tra queste, in particolare, l’intelligenza artificiale ha delle potenzialità incredibili e Genova, utilizzando l’AI nel nuovo portale Visitgenoa, dimostra di cavalcare l’onda del progresso a beneficio di tutti».

«La DMO di Genova e del suo territorio – conclude il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – raccoglie e mette a frutto l’esperienza del Tavolo dell’imposta di soggiorno, che usufruisce di un importante supporto da parte delle Associazioni degli albergatori. Un’esperienza pionieristica grazie alla quale la città di Genova, seguita poi dalla Regione Liguria, ha scelto di destinare al marketing turistico il 60% degli introiti dell’imposta di soggiorno e a manutenzioni/investimenti per il turismo il restante 40%. Oggi, con la DMO, vogliamo costruire insieme nuove strategie che ci portino a gestire, e non subire, i flussi turistici con l’ausilio dei nuovi strumenti messi a disposizione dal digitale, prima fra tutti l’AI».