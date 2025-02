Turismo, il 12 febbraio a Palazzo Ducale il convegno “Forum best in travel”

Genova. Si terrà a Genova, città insignita del “Best in Travel Award 2025”, il “Forum Best in Travel”, focus sul turismo del futuro fra sostenibilità, cultura ed esperienze, il 12 febbraio a Palazzo Ducale, nella Sala Minor Consiglio a partire dalle 14.

Articolato su quattro tavoli tecnici, l’incontro si concentrerà su temi strategici nel settore turistico. I tavoli, animati da specialisti di settore, dibatteranno di Turismo Sostenibile, Outdoor e Turismo Sportivo, Turismo Esperienziale, Rigenerativo e Culturale, con l’obiettivo di creare un dialogo tra opinion leader, investitori, policy maker e operatori.

Scopo degli interventi sarà delineare uno scenario futuro in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, che prevede 17 Obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. In quest’ambito un importante focus sarà la valorizzazione dell’identità culturale e territoriale di Genova come destinazione turistica d’eccellenza.

A tal proposito, una parte del programma sarà dedicato alla preview della nuova area del Genova City Airport Cristoforo Colombo, che verrà ufficialmente inaugurata a febbraio 2025. Un’occasione per esplorare da vicino gli sviluppi infrastrutturali che contribuiranno a rafforzare il ruolo di Genova come hub turistico internazionale.

Durante il forum, inoltre, sarà anche presentata la Rolli Experience, iniziativa culturale dedicata ai prestigiosi Palazzi dei Rolli, splendide dimore nobiliari genovesi Patrimonio dell’Umanità Unesco, che nella seconda metà del Cinquecento diedero vita a un sistema di ospitalità pubblica del tutto peculiare.

Nei Rolli Days, infatti, sarà possibile trascorrere un long weekend, vestendo i panni di un ospite dell’antica Repubblica e seguendo una o più tappe di un programma ricco di appuntamenti esclusivi, fra arte, bellezza, storia e sapori.