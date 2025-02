Turismo congressuale, Liguria protagonista agli “Association Days Europe” per attrarre grandi eventi

Padova. Un settore in crescita, un’opportunità da cogliere, una sfida da vincere. La Liguria si presenta agli Association Days Europe di Padova, il principale evento italiano dedicato al mondo delle associazioni internazionali in cerca di location per i propri congressi, con un obiettivo chiaro: posizionarsi tra le destinazioni di riferimento per il “turismo business”.

Da oggi fino all’8 febbraio, la Regione sarà tra le protagoniste della manifestazione organizzata da EMI – Eureka MICE International presso Padova Congress, con un’attività di co-marketing in collaborazione con Meet In Liguria, per raccontare un territorio pronto ad accogliere convegni, meeting e grandi eventi, puntando su strutture moderne, un’offerta esclusiva e un contesto unico tra mare e cultura.

“Il turismo congressuale è un comparto su cui la Liguria sta puntando molto in questi ultimi anni – dichiara Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo –. Sono infatti molte le strutture alberghiere della nostra regione a 5, 4 e anche a 3 stelle che si sono dotate di moderne sale congressi. La nostra presenza in questo importante evento di Padova si inserisce nella strategia regionale volta al rafforzamento del settore MICE con l’obiettivo di attrarre eventi di alto profilo e posizionare la Liguria tra le destinazioni di riferimento per il turismo business. Un impegno che passa attraverso il potenziamento della promozione, il supporto agli operatori del settore e la valorizzazione delle infrastrutture dedicate.”

L’edizione 2025 di Association Days segna una svolta per la manifestazione, che per la prima volta si apre al mercato europeo con un focus specifico sulle società medico-scientifiche e sui Professional Congress Organizer (PCO). L’evento si articola in tre sessioni chiave:AD Professional (6-7 febbraio), dedicata ai Professional Congress Organizer nazionali e internazionali; AD Institutional (7-8 febbraio), rivolta ai delegati delle associazioni; Congressi internazionali (7 febbraio), con incontri mirati per candidare l’Italia – e la Liguria – a ospitare eventi di rilievo mondiale.

Con la sua partecipazione, la Liguria gioca una carta fondamentale per la crescita del turismo congressuale, un settore in grado di garantire ritorni economici significativi per il territorio e di allungare la stagione turistica, puntando su innovazione, networking e nuove opportunità di sviluppo.