Trump e il video choc su Gaza, Toti lo difende: “Non così folle come potrebbe apparire”

Liguria. Ha fatto scalpore in tutto il mondo il video, realizzato con l’intelligenza artificiale, postato nella giornata di ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Un filmato relativo a Gaza che, dopo la devastazione della guerra, torna a risorgere tra statue d’oro e grattaceli, con tanti riferimenti allo stesso Trump, ma anche ad uno dei suoi fedelissimi, Elon Musk, sommerso da una pioggia di banconote.

Non mancano, poi, danzatrici del ventre con tanto di barba, enormi piscine e spiagge da cartolina.

Un video che ha suscitato soprattutto polemiche e critiche feroci. Ma se da una parte c’è chi lo definisce “un insulto” e chiede anche “una presa di posizione del Governo italiano guidato da Giorgia Meloni, c’è anche chi lo difende.

È il caso dell’ex presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, autore di un posto sui social, in cui afferma: “Nel video, Gaza sembra Dubai. Grattacieli, hotel, ristoranti, spiagge affollate. Può apparire follia, ma dove si investe, dove c’è lavoro, e sarebbero molte decine di migliaia di posti di lavoro, anche la vita riacquista speranza. E la violenza non resta l’unica possibilità di riscatto”.

“Sicuramente inusuale per un presidente, ma forse, non così folle come potrebbe apparire l’idea”, ha concluso Toti.

Un post che però non ha sortito gli effetti probabilmente sperati, come dimostrato dalle diverse decine di commenti critici nei confronti delle parole dell’ex governatore ligure e del video postato da Trump.