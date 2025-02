Truffe agli anziani, Marco Macor dal fucile di Gomorra alla pistola trovata in casa dai carabinieri: “E’ per uso personale”

Genova. Se in Gomorra Marco Macor (in secondo piano in un’immagine tratta dal film di Matteo Garrone del 2008) impugnava un fucile, a casa sua i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta semiautomatica con matricola abrasa e una decina proiettili. “E’ per uso personale” si è limitato a dire l’ex attore 39enne, arrestato sabato insieme ad altre 21 persone nella maxi operazione dei militari dell’Arma di Genova che ha sgominato una gang di napoletani che si erano specializzati nelle truffe degli anziani.

A capo della banda erano la boss” e “o’ Mast”, Marica Mastroianni e il marito Alberto Macor (fratello di Marco). Il cognome Macor è molto noto agli inquirenti campani perché la famiglia Macor – di cui gli arrestati dai carabinieri di Genova sono i cugini – sarebbe diventata un vero e proprio clan che sta ampliando il proprio raggio di azione criminale nella città partenopea. Specializzati nelle occupazioni abusive, secondo fonti investigative avrebbero come obiettivo quello in entrare a breve nel giro dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Forcella, dopo gli arresti che hanno interessato nell’ultimo periodo i clan rivali.

L’occupazione abusiva della canonica in pieno centro a Napoli

L’occupazione abusiva della canonica della chiesa di San Biagio ai Taffettanari, è stata al centro di più servizi della trasmissione Report. Si tratta di un palazzo di quattro piani, che secondo quanto emerge dall’inchiesta di Danilo Procaccianti è occupata dalla famiglia Macor dove, nella totale illegalità e senza pagare le utenze – sostiene Report , vivono persone che stanno scontando o hanno scontato diversi anni di arresti domiciliari, per reati che vanno dall’usura aggravata alle rapine passando per l’estorsione.

L’ipotesi del pizzo pagato ai ‘cugini’ del clan

L’operazione dei carabinieri genovesi ha coinvolto 150 militari dell’Arma ed è stata coordinata dai pm Luca Monteverde e Luca Scorza Azzarà. L’organizzazione criminale era strutturata in vere e proprie batterie operative diverse che operavano su tutto il territorio nazionale, i cui componenti si incontravano e si aiutavano a vicenda nel mettere a segno i raggiri. Alle persone finite agli arresti sono contestati almeno 54 episodi di truffe pluriaggravate (45 consumate, 9 tentate) commesse nel periodo compreso tra aprile 2022 e marzo 2024, per un totale di oltre 700.000 euro di bottino sottratto alle ignare vittime, tutte agganciate con la tecnica della telefonata da parte del finto maresciallo. L’ipotesi investigativa è che la banda per poter operare con tranquillità pagasse il pizzo o comunque versasse una quota parte dei guadagni ai ‘cugini’ del clan anche perché i capi dell’organizzazione (Mastroianni e Alberto Macor) avevano allestito dei veri e propri call center per organizzare le truffe sistematiche con un giro d’affari che non sarebbe passato inosservato alla famiglia.

I “trasfertisti”, vale a dire chi materialmente si presentava alla porta degli anziani, partivano da Napoli già nel pomeriggio/sera della domenica per poi rimanere fuori città generalmente fino al sabato.

Il modus operandi rodato e affinato

Il modus operandi seguiva sempre lo stesso schema: le vittime veniva contattate telefonicamente da sedicenti marescialli dei carabinieri (Macor) o avvocati (Mastroianni) che riferivano che un parente stretto, solitamente il figlio o il nipote, aveva provocato un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito qualcuno. Per aumentare la pressione psicologica i truffatori riferivano alla vittima che, per evitare l’arresto del parente, era necessario pagare subito una cauzione per risarcire il ferito. La stragrande maggioranza delle vittime, a quel punto, spaventata e in ansia per le sorti del suo caro raccoglieva denaro e gioielli per consegnarli al complice della persona al telefono, che si presentava alla porta poco dopo.

La maxi inchiesta trasferita a Napoli

La maxi inchiesta, dopo gli arresti di sabato sarà trasferita a Napoli per competenza territoriale visto che il reato più grave, cioè l’associazione per delinquere è stata messa in piedi proprio nel capoluogo partenopeo. Oggi sul punto la gip Milena Catalano si è dichiarate “incompetente” per territorio inviando gli atti ai colleghi di Napoli. A Genova restano solo uno stralcio del procedimento, con due imputati accusati di aver partecipato alle truffe ma di non far parte dell’associazione.