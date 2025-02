“Un’ora e un quarto da Genova a Milano”, Bucci insiste sul treno veloce senza Terzo Valico

Genova. Un’ora e un quarto da Genova Principe a Milano Rogoredo, a prescindere da Terzo Valico e le opere connesse. Il presidente Marco Bucci insiste con l’idea di un treno (abbastanza) veloce per il capoluogo lombardo – per l’esattezza due coppie di treni al giorno – che salterebbe tutte le fermate intermedie per avvicinare le due città.

“Abbiamo nuovamente richiesto di avere il treno veloce per Milano adesso, senza aspettare quindi il Terzo Valico – spiega Bucci a margine del convegno Fero-gomma-acqua: l’intermodalità e il porto di Genova organizzato alla stazione marittima -. L’abbiamo chiesto di nuovo, aspettiamo una risposta di Trenitalia nel giro di pochi giorni, forse qualche settimana. Abbiamo invitato il top management, sia di Rfi che di Trenitalia, a venire a Genova: non appena saranno perfettamente insediati rilanceremo la palla, ma sanno già quali sono le nostre richieste. Noi vogliamo due treni alla mattina e due treni alla sera“.

Quanto ci metterebbe? “Potrebbe arrivare anche a un’ora e un quarto se non si fanno fermate, con la struttura di adesso, senza fare senza niente di nuovo. Sarebbe un grandissimo vantaggio per noi, per tutti i cittadini”, risponde Bucci.

A dire il vero esistono già soluzioni simili su questa relazione, fermo restando che tra Rogoredo e il centro di Milano ci sono circa 15 minuti di metropolitana e nello stesso tempo si arriva alla stazione Centrale rimanendo seduti. Il Frecciarossa Genova-Venezia, in partenza alle 6.58 da Brignole, impiega un’ora e 20 fermando solo a Pavia, mentre al ritorno il medesimo Frecciarossa arriva a Principe alle 19.55 in un’ora e 18 minuti, sempre impostando il cronometro da Rogoredo. Tutto ovviamente al netto di ritardi e inconvenienti vari. La novità, semmai, sarebbe un treno Intercity con tempi inferiori a quelli attuali (almeno un’ora e mezza) e anche costi inferiori per i viaggiatori, ma sarebbe più difficile ottenere la riduzione delle fermate.

Bucci ha già avviato da tempo le trattative col governatore lombardo Attilio Fontana e avrebbe ottenuto un’intesa di massima per liberare le tracce necessarie. Il punto è capire come potrebbe trovare spazio un treno veloce senza toccare tutti quelli usati quotidianamente dai pendolari lungo il percorso. La linea Genova-Milano, infatti, dispone solo di due binari ed è lo stesso scoglio su cui rischia di infrangersi il Terzo Valico alla fine dei lavori, ora ipotizzata per il 2027. Il presidente ligure però assicura: “Nessun disagio, si va avanti, punto. Qual è il problema?“.