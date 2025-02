Estate di lavori e chiusure ferroviarie: un’ora in più per il treno Milano-Genova

Genova. Si preannuncia un’estate di passione per chi da Milano vorrà raggiungere il mare ligure (e viceversa). Tutta colpa dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po che si trova tra Cava Manara e Bressana Bottarone, tra Pavia e Voghera, che comporterà la chiusura della tratta e dunque le deviazione dei treni. Conseguenza diretta, per percorrere il tragitto Milano-Genova sarà necessaria circa un’ora in più.

Rfi ha programmato i lavori in tre fasi, la prima dal primo giugno al 20 luglio, quando sarà operativo un solo binario nelle ore diurne e la linea sarà completamente interrotta nelle ore notturne; una seconda dal 21 luglio al 29 agosto, con chiusura totale del traffico ferroviario tra Voghera e Pavia, e una terza fase a settembre, sino al 28, identica alla prima. Quaranta giorni di blocco totale, dunque, nel pieno del periodo feriale, e cioè gli ultimi dieci giorni di luglio e l’intero mese di agosto.

Le modifiche alla linea Milano-Genova

Secondo quanto segnalato dalle associazioni dei pendolari, dal primo giugno al 20 luglio, tra Voghera e Pavia sarà, come detto, operativo un solo binario nelle ore diurne, mentre la linea sarà completamente interrotta nelle ore notturne.

I treni in transito su binario unico saranno sei all’ora, tre verso Voghera e tre verso Pavia, quattro dedicati al trasporto regionale e due ai treni a lunga percorrenza. Gli Intercity saranno garantiti con lievi modifiche agli orari, mentre i 16 treni regionali veloci tra Milano e Genova sono confermati con variazioni di orario e i già annunciati allungamenti nei tempi di percorrenza. Niente Italo né Frecciarossa, invece, tra Genova e Milano.

Dal 21 luglio al 29 agosto, invece, il traffico sarà completamente chiuso tra Voghera e Pavia. Le due coppie di treni Trenord “del mare” saranno deviate via Novara-Mortara-Alessandria, i treni regionali veloci Genova-Milano deviati via Alessandria-Mortara-Milano, con capolinea a Milano Rogoredo. Dal 30 agosto al 28 settembre, invece, si tornerà alle modalità della prima fase.

Saranno quindi coinvolti tutti i treni a lunga percorrenza che circolano abitualmente tra Voghera e Milano, ma soprattutto quelli merci, visto che la circolazione sarà vietata per tutta la durata dei lavori, con conseguente affluenza maggiore sulla già tormentata autostrada A7.

Per i treni merci, in base all’origine/destinazione, sono previste tre alternative, quella che da Genova sfrutta il corridoio verso Alessandria e Novara, quella che attraverso Voghera raggiunge Piacenza e quindi Milano, mentre i treni merci che provengono dal centro Italia transiteranno tutti da Bologna e Piacenza.