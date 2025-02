Treno Intercity salta la fermata in Liguria, Regione e pendolari: “Indennizzo immediato di 100 euro”

Genova. Trenitalia nuovamente nel mirino in Liguria. Ieri l’Intercity 641 Milano-Ventimiglia ha saltato la stazione di Imperia, fermando invece a Sanremo e lasciando nel caos decine di viaggiatori.

Regione Liguria, Assoutenti Liguria e i comitati dei pendolari federati con l’associazione “chiedono un incontro urgente con la direzione Intercity di Trenitalia per affrontare le problematiche e i disagi causati ai passeggeri – si legge in una nota – e un indennizzo immediato di 100 euro per i viaggiatori portati contro la loro volontà ad una stazione differente, quella di Sanremo, senza peraltro prevedere soluzioni per il rientro nella stazione per la quale avevano pagato il titolo di viaggio”.

Chiunque voglia aderire alla richiesta di indennizzo può inviare una mail a info@assoutenti.liguria.it oppure telefonare negli orari d’ufficio al numero 010540256 per ottenere info e supporto.

“Ieri l’Intercity partito da Milano e diretto a Ventimiglia ha saltato la fermata programmata di Imperia, tra lo sbigottimento generale dei passeggeri – commenta il senatore del M5s Luca Pirondini -. Oggi, sulla linea alta velocità, assistiamo a un’altra giornata di passione con ritardi a catena, passeggeri disperati che perdono coincidenze, turisti attoniti. Chissà se pure oggi, dalla festicciola del sovranismo europeo di Madrid, Salvini darà la colpa a qualche sabotatore. È giunta l’ora di un intervento di Giorgia Meloni in prima persona: è preoccupante vedere il servizio ferroviario andare a picco giorno dopo giorno. Qui se c’è un sabotatore dei nostri treni è solo un ministro dei Trasporti che si occupa di tutto fuorché di trasporti, e la cosa è alquanto desolante”.