Guasto alla linea tra Borzoli e Sampierdarena: treni in ritardo o cancellati

Genova. La settimana inizia in salita per i pendolari delle ferrovie. A causa di un guasto a uno scambio al bivio Polcevera, tra le stazioni di Borzoli e Sampierdarena, i treni regionali hanno subito cancellazioni e ritardi.

Il guasto si è verificato prima delle 7 ed è stato risolto alle 7.25, dopo l’intervento dei tecnici RFI. Cinque i regionali direttamente coinvolti, tre dei quali hanno registrato ritardi sino a 45 minuti, mentre altri due sono stati parzialmente cancellati.

Problemi anche in autostrada in questo lunedì mattina. Sulla A7 coda in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, sulla A26 traffico rallentato tra Ovada e Masone per intervenuti urgenti di ripristino della pavimentazione.