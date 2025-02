Treni, altri weekend di passione in Liguria: limitazioni e cancellazioni per tutto febbraio

Genova. Proseguono gli interventi di realizzazione del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova con le attività tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena e a Genova Piazza Principe Sotterranea per il sestuplicamento tra Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività di cantiere, dalle ore 00.01 del sabato alle ore 4.00 del lunedì di tutti i fine settimana di febbraio (8-9 febbraio, 15-16 febbraio e 22-23 febbraio) è prevista la chiusura della via sotterranea della tratta Genova Sampierdarena – Piazza Principe – Brignole e di un binario tra Genova Brignole e Genova Principe. I collegamenti regionali arriveranno e partiranno dai binari di Genova Principe superfice e saranno rimodulati nel loro orario e non effettueranno la fermata di Genova Via di Francia, nelle giornate di sabato l’offerta dei treni metropolitani della relazione Genova Voltri-Nervi sarà limitata.

In particolare, i treni regionali subiranno le seguenti modifiche:

· da e per le riviere di levante o ponente effettuano fermata a Genova Piazza Principe Superficie anziché Sotterranea o modificano l’orario anche con anticipi;

· da e per la stazione di Genova Brignole sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena e possono subire variazioni di traccia anche con anticipi.

Lavori in vista anche sulla linea Genova-Busalla. Nel fine settimana 15, 16 febbraio 2025:

· i treni del Regionale della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure sono cancellati tra le stazioni di Genova Bolzaneto e Genova Brignole. È istituito un servizio bus nella tratta Genova Bolzaneto-Genova Rivarolo e nella tratta Busalla-Genova Brignole (con fermata a Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe). L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

· Alcuni treni del Regionale della relazione Milano-Genova/Sestri Levante/Alassio/Imperia modificano l’orario anche con anticipi.

· I treni del Regionale gestiti da Trenitalia TPER 2070, 2078, 2082 e 2090 sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Bolzaneto/Busalla

Dalle ore 14 di sabato 22 alle 21 di domenica 23 febbraio, la circolazione sulla linea Acqui Terme – Genova Brignole sarà interrotta tra Campo Ligure e Genova. Sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Sempre ore 14 di sabato 22 alle 21 di domenica 23 febbraio i collegamenti della linea Arquata/Novi Ligure – Genova percorreranno itinerario alternativo e non fermeranno a Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena.

L’aggiornamento dei canali di acquisto di Trenitalia, con il nuovo programma dei treni e dei bus, è in corso e saranno completamente consultabile dall’8 febbraio 2025. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.