Traversi e Pirondini (M5s): “Trasporto pubblico locale allo sfascio, disastro griffato Salvini”

Genova. “Tra i fiaschi in serie dell’operato di Salvini, non c’è solo il caos immane dei treni italiani, che vedono aumentare i prezzi dei biglietti alla stessa triste stregua con cui aumentano ritardi e disservizi. Anche il trasporto pubblico locale è allo sfascio, e non potrebbe essere diversamente, visto che il governo Meloni ha lasciato solo 120 miseri milioni nell’ultima manovra, meno di tre euro a cittadino, preferendo buttare a mare miliardi per le fantasie di Salvini sul ponte sullo Stretto”. Così in una nota i parlamentari liguri del M5s Luca Pirondini e Roberto Traversi.

“In Liguria oggi i sindacati hanno comunicato a Amt e alle aziende del servizio del Tpl dell’area metropolitana genovese, l’interruzione delle relazioni sindacali – aggiungono i pentastellati – lo scorso dicembre era stata raggiunta un’intesa con cui si sanciva l’una tantum per i dipendenti, i cui salari sono scabrosamente fermi da una vita. Alle aziende però sono bastati meno di due mesi per disattendere l’accordo: inaccettabile. Un altro disastro “griffato” Salvini, che in due anni e quattro mesi da ministro ha letteralmente lasciato andare alla deriva economica il trasporto pubblico locale”.

“Fa specie che il suo fido viceministro Rixi, peraltro genovese, si sia reso complice di tanta incuria politica. Entrambi dovrebbero smettere di raccontare bugie agli italiani e spegnere quell’inceneritore di miliardi che è il ponte sullo Stretto, magari dirottando risorse sul Tpl che è alla canna del gas”, concludono Traversi e Pirondini.